A Meta apresenta uma novidade no WhatsApp para quem valoriza a privacidade: o Modo Cadeado. Esse recurso permite ocultar conversas, mantendo-as acessíveis somente mediante autenticação. Seja usuário de Android ou iPhone, essa funcionalidade garante que suas comunicações sejam vistas apenas por você.

Modo “cadeado” do WhatsApp liberado; aprenda a usar | Foto: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br

Ativando o Modo Cadeado no WhatsApp

Para utilizar o Modo Cadeado, selecione a conversa, acesse opções adicionais e opte por trancá-la. Essa ação requer autenticação, como biometria ou Face ID, para acessar a conversa novamente. As mensagens ficam em uma pasta denominada “Conversas trancadas”, isoladas das demais.

Em modo de privacidade, as notificações são genéricas, exibindo apenas uma nova mensagem sem detalhes. Para visualizar conteúdos de mídia diretamente na galeria, é preciso desabilitar temporariamente o Modo Cadeado. Além disso, o recurso abrange tanto conversas individuais quanto em grupo.

Sincronização entre dispositivos

O Modo Cadeado é específico para cada dispositivo, não afetando outros aparelhos vinculados à mesma conta do WhatsApp. Quando se trata de restauração de backup, as conversas protegidas exigem autenticação no novo dispositivo.

Você pode gostar: O verdadeiro motivo dos banimentos do WhatsApp; proteja-se

Configurando o Modo Cadeado

Para ativar, deslize a conversa para a esquerda ou mantenha pressionado, acessando “opções” e depois “Trancar conversa”. Para estabelecer uma senha, vá até “Conversas trancadas”, selecione “Definições” e “Código secreto”, criando e confirmando sua senha.

O Modo Cadeado é um passo significativo para a privacidade no WhatsApp, assegurando que somente você tenha acesso a conversas selecionadas. Essa funcionalidade é uma resposta da Meta às crescentes preocupações com a privacidade digital, proporcionando aos usuários uma camada adicional de segurança.

Como atualizar o WhatsApp corretamente?

Para atualizar o WhatsApp de maneira correta, é essencial seguir alguns passos simples, garantindo que você tenha acesso às funcionalidades mais recentes e melhorias de segurança. Primeiramente, acesse a loja de aplicativos do seu dispositivo, seja Google Play Store para Android ou App Store para usuários de iPhone.

No Android, procure pelo WhatsApp na Play Store e toque em “Atualizar” se essa opção estiver disponível. No iPhone, vá até a App Store, localize o WhatsApp e selecione “Atualizar” caso haja uma nova versão. É importante manter as atualizações automáticas ativadas para garantir que você sempre tenha a versão mais recente.

Além disso, verificar periodicamente a disponibilidade de novas atualizações pode ser uma boa prática, assegurando que seu aplicativo esteja sempre atualizado. Seguindo esses passos, você mantém seu WhatsApp com as últimas melhorias em funcionalidades e segurança, otimizando sua experiência de uso.

Veja também: Inteligência Artificial do WhatsApp será lançada;. veja o que ela faz