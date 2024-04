Google libera 50 cursos de graça para você

Em uma jogada excepcional para democratizar o acesso à educação e capacitação profissional, o Google decidiu liberar mais de 50 cursos completamente grátis.

Essa iniciativa, um verdadeiro tesouro para estudantes e profissionais ávidos por aprimoramento, abrange uma vasta gama de áreas – desde habilidades digitais básicas até tópicos avançados como inteligência artificial, programação e marketing digital.

Esta é, sem dúvidas, uma chance de ouro para quem busca estar à frente no competitivo mercado de trabalho atual.

Impulsione sua carreira com cursos gratuitos do Google! Aprenda habilidades digitais, programação e muito mais.

Google libera cursos de graça

O grande destaque dessa oferta educacional é a flexibilidade. Os cursos, desenhados para serem autoguiados, permitem que cada aluno estude conforme sua disponibilidade, sem pressões ou prazos restritivos.

Isso significa que, independentemente de onde você estiver ou de quanto tempo dispõe, o conhecimento está ao seu alcance, podendo ser acessado de qualquer dispositivo conectado à internet. Essa adaptabilidade faz da proposta do Google uma solução educacional inclusiva e versátil, atendendo às necessidades de um amplo espectro de aprendizes.

Materiais Didáticos de Primeira e Certificação Google

Cada curso é ministrado por especialistas do Google e de instituições renomadas, assegurando um aprendizado rico e atualizado. Os alunos têm à disposição materiais didáticos de alta qualidade, além de exercícios práticos e projetos que simulam desafios reais do mercado.

Ao final de cada curso, o aluno é contemplado com um certificado oficial do Google, um diferencial e tanto para quem busca não apenas enriquecer o conhecimento, mas também agregar valor ao currículo.

Como Participar

Para aqueles interessados em aproveitar essa incrível oportunidade, basta acessar o site oficial do Google dedicado aos cursos. Lá, é possível explorar todas as opções disponíveis, verificando detalhes como conteúdo programático, duração estimada e requisitos.

O processo de inscrição é simples e rápido, garantindo que todos possam embarcar nessa jornada de aprendizado sem complicações.

Alavanque Sua Trajetória Profissional

Essa iniciativa do Google não é apenas um ato de generosidade, mas um investimento na capacitação das futuras gerações de profissionais. Ao oferecer cursos gratuitos, a gigante da tecnologia está equipando indivíduos com as ferramentas necessárias para enfrentar os desafios de um mundo cada vez mais digital.

Se você deseja expandir seus horizontes profissionais, adquirir novas habilidades ou simplesmente explorar novos interesses, não deixe de conferir essa oportunidade.

Cursos Disponíveis na Iniciativa Educacional do Google

O Google disponibilizou uma gama incrível de cursos gratuitos, atendendo a uma variedade de interesses e necessidades profissionais. Confira abaixo alguns dos cursos oferecidos:

Google Skillshop

Google Ads

Google Analytics

Google Marketing Platform

Google Ad Manager

Google AdMob

Google for Education

YouTube

Waze Fundamentals E-Learning

Authorized Buyers

Google Ateliê Digital

Marketing Digital

Fundamentos do Marketing Digital – Certificado Gratuito

Leve sua empresa para a Web

Garanta que os clientes encontrem você on-line

Promova sua empresa com publicidade on-line

Desenvolva seus negócios em outros países

Conecte-se com os clientes em dispositivos móveis

Gere conteúdo para promover sua empresa

Entenda as necessidades e o comportamento on-line dos clientes

Dados e Tecnologias

Entenda os conceitos básicos de codificação

Entenda os conceitos básicos do aprendizado de máquina

Melhore a segurança da sua empresa on-line

Cloud onboard online

Certificação em métricas do Google Ads – Certificado Gratuito

Certificação em anúncios do Shopping – Certificado Gratuito

Certificação em apps do Google Ads – Certificado Gratuito

Como criar e otimizar campanhas de Google Ads

Certificação de campanha da rede de Display

Aprenda como criar e otimizar campanhas na rede de Display do Google

Certificação de campanha da rede de pesquisa do Google – Certificado Gratuito

Análise de desempenho no Google Ads

Vídeo do Google Ads – Certificado Gratuito

Shopping Ads – Certificado Gratuito

Otimização de campanha com melhora na pontuação

Aumente a presença online com o Google Ads

Geração de leads com o Google Ads

Atraia clientes para sua loja com o Google Ads

Aumente as vendas on-line com o Google Ads

Domine os fundamentos criativos do Google Ads

Google Analytics Academy

Qualificação Individual do Google Analytics

Google Analytics para iniciantes

Curso avançado do Google Analytics

Descubra a próxima geração do Google Analytics

Primeiros passos com o Google Analytics 360

Fundamentos do Gerenciador de Tags do Google

Conquistando a excelência no Gerenciador de Tags do Google

YouTube

Certificação do YouTube Music

Certificação de gerenciamento de direitos musicais do YouTube

Monetização de ativos no YouTube

Propriedade de conteúdo no YouTube

Google AD Manager

Aumente a receita de publicidade com o Google Ad Manager

Otimize o Google Ad Manager para cumprir os objetivos

Programa de Compradores do Google

Iniciando no Programa de Compradores do Google

Google Marketing Platform

Certificação de gerenciamento de campanha

Certificação no Creative

Display e Video 360

Certificação de Vídeo e Display 360

Certificação do Search Ads 360

Crie sua estratégia de mídia com o Display & Video 360

Avance e execute sua estratégia de mídia com o Display & Video 360

Esses cursos representam uma excelente oportunidade para profissionais e estudantes ampliarem seus conhecimentos e habilidades em diversas áreas, todos com a qualidade e expertise do Google.

