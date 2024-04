Nubank tem nova linha de crédito para quem tem CPF na lista

O Nubank deu um grande passo para apoiar o empreendedorismo no Brasil ao anunciar uma nova linha de crédito para clientes da conta PJ (Pessoa Jurídica).

A novidade, intitulada Capital de Giro, promete trazer alívio financeiro para os negócios que encontram dificuldades em obter empréstimos por meio de bancos tradicionais.

Nubank anuncia Capital de Giro para clientes PJ: saiba tudo sobre a linha de crédito que promete desbloquear o acesso a recursos financeiros para pequenas empresas.

Nubank tem nova linha de crédito

Conheça as novidades do Nubank para empreendedores: Capital de Giro, acesso compartilhado e mais, desenhados para simplificar a gestão financeira do seu negócio.

Desde seu lançamento em 2019, a conta PJ do Nubank tem oferecido uma variedade de serviços e produtos visando facilitar o dia a dia dos empresários.

Contudo, foi apenas agora que a fintech resolveu desbloquear a oferta de crédito, reconhecendo as barreiras que pequenos negócios e microempreendedores individuais (MEIs) enfrentam no mercado financeiro.

Lívia Chanes, CEO do Nubank no Brasil, enfatizou a dificuldade histórica que pequenas empresas e MEIs têm em acessar crédito, frequentemente recorrendo a empréstimos pessoais para cobrir as necessidades do negócio. “É muito difícil conseguir crédito como pequena empresa; como MEI, então, é impossível”, declarou Chanes.

A abordagem do Nubank em oferecer o Capital de Giro sem exigência de garantias é uma tentativa de mudar esse cenário, aplicando seu modelo de gestão de crédito bem-sucedido do segmento de pessoa física ao universo PJ.

Inovações e Facilidades para o Cliente PJ

Para alinhar a oferta de crédito às necessidades reais dos empreendedores, o Nubank foca em personalizar as taxas de juros baseadas na análise de risco de cada cliente.

Esse cálculo considera a movimentação da conta e a regularidade dos pagamentos, garantindo condições justas e adaptadas a cada negócio.

Além do mais, a fintech vislumbra facilitar a transição de clientes pessoa física para jurídica, aproveitando sua vasta base de usuários para oferecer condições ainda mais vantajosas.

Novidades Além do Capital de Giro

O anúncio do Capital de Giro veio acompanhado de outras inovações destinadas a otimizar a gestão financeira das empresas.

Entre elas, destacam-se o acesso compartilhado à conta PJ, permitindo uma administração mais eficiente dos recursos da empresa, a emissão de notas fiscais em fase de teste para clientes em São Paulo e o acesso web, que oferece uma visão ampla do saldo e extrato da conta.

Essas funcionalidades refletem o compromisso do Nubank em atender de forma completa as necessidades financeiras dos empreendedores brasileiros.

O lançamento do Capital de Giro pelo Nubank é um marco importante para o mercado financeiro brasileiro, prometendo descomplicar o acesso ao crédito para milhares de empresas.

Ao introduzir soluções inovadoras e um modelo de crédito justo, a fintech não apenas fortalece o ecossistema empreendedor do país, mas também reafirma seu papel como uma aliada das pequenas e médias empresas na busca por crescimento e estabilidade financeira.

