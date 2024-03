Em dezembro de 2023, o WhatsApp introduziu a capacidade de fixar mensagens nas conversas, atendendo a uma demanda frequente dos usuários por mais organização e praticidade. Agora, em uma nova atualização anunciada pela Meta, o recurso foi aprimorado, oferecendo ainda mais benefícios aos usuários.

WhtsApp atualiza função incrível para mudar as conversas | Foto: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br

Ampliando a capacidade de fixação

A grande novidade é que agora os usuários podem fixar até três mensagens em cada conversa individual ou em grupo. Essa expansão na capacidade de fixação abre possibilidades interessantes para os usuários gerenciarem suas conversas de forma mais eficiente e organizada.

Como utilizar o recurso de fixação

O processo para fixar mensagens é extremamente simples e intuitivo. Basta pressionar e segurar a mensagem desejada até que uma barra de ferramentas apareça no topo da tela. Em seguida, selecione a opção “Fixar” e escolha a duração desejada: 24 horas, 7 dias ou 30 dias.

Não deixe de conferir: Debate revela o perigo da terceira fase da Inteligência Artificial para a humanidade

Flexibilidade e controle

A flexibilidade na duração da fixação permite aos usuários ajustarem a visibilidade das mensagens destacadas de acordo com sua relevância e urgência. Essa personalização garante que as informações importantes permaneçam acessíveis quando necessário, sem sobrecarregar a interface com mensagens antigas.

Segurança e controle em grupos

É importante destacar que as mensagens fixadas continuam protegidas pela criptografia de ponta a ponta, garantindo a segurança das informações sensíveis. Além disso, nos grupos, os administradores têm controle sobre quem pode fixar mensagens, evitando possíveis confusões ou desordem nas conversas em grupo.

Com essa atualização, o WhatsApp reforça seu compromisso em oferecer aos usuários ferramentas que tornem a comunicação mais eficiente, organizada e segura. O recurso aprimorado de fixação de mensagens promete facilitar o gerenciamento das conversas e proporcionar uma experiência ainda melhor aos seus milhões de usuários em todo o mundo.

Não deixe de conferir: Nova aparência do WhatsApp: veja o que mudou no app

Como atualizar o WhatsApp corretamente?

Atualizar o WhatsApp corretamente é essencial para garantir o bom funcionamento do aplicativo e aproveitar as últimas melhorias e recursos de segurança. Para isso, siga os passos abaixo:

Verifique a Disponibilidade da Atualização: Abra a loja de aplicativos do seu dispositivo (App Store para iOS ou Google Play Store para Android) e pesquise por “WhatsApp”. Se houver uma atualização disponível, você verá um botão indicando “Atualizar”. Faça o Download da Atualização: Clique no botão “Atualizar” para baixar e instalar a versão mais recente do WhatsApp em seu dispositivo. Certifique-se de estar conectado a uma rede Wi-Fi estável para garantir uma transferência de dados rápida e segura. Aguarde a Instalação: Após o download, aguarde até que a instalação seja concluída. Isso pode levar alguns minutos, dependendo da velocidade do seu dispositivo e da conexão com a internet. Abra o WhatsApp: Uma vez que a atualização esteja instalada, abra o WhatsApp normalmente. Você pode ser solicitado a fazer login novamente ou aceitar os novos termos de serviço, dependendo das atualizações específicas.

Seguindo esses passos simples, você pode garantir que seu WhatsApp esteja sempre atualizado e pronto para ser usado com todas as funcionalidades mais recentes e melhorias de segurança.

Não deixe de conferir: Aprenda a colocar código de segurança nas conversas do WhatsApp