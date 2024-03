Curso de inglês GRATUITO: Santander oferece 8 mil bolsas

O Programa Santander Universidades está oferecendo oportunidades para alunos interessados em aprimorar seu inglês por meio de cursos totalmente gratuitos do British Council, instituição pública do Reino Unido. São disponibilizadas 8 mil bolsas integrais para cursos de nível iniciante ao avançado, com certificado garantido.

Afinal, como se inscrever?

As inscrições estão abertas até o dia 10 de abril e podem ser realizadas através do site da Santander Open Academy. Para se inscrever, basta seguir os seguintes passos:

Acesse o site santanderopenacademy. Escolha o programa desejado e preencha o formulário de inscrição. Os cursos têm duração de 8 semanas, com início em 20 de maio e término em 14 de julho. Os candidatos devem selecionar apenas um dos cinco programas de níveis de proficiência oferecidos: Iniciante A1, Iniciante A2, Intermediário B1, Intermediário B2 ou Avançado C1.

Fique atento as fases do programa

Os 2 mil alunos com melhor desempenho na primeira fase terão a oportunidade de participar da fase 2 do programa. Esta etapa consiste em 20 semanas adicionais de treinamento online, com 18 aulas online síncronas com um professor, disponíveis 24 horas por dia.

Requisitos para inscrição

Para se candidatar, é necessário atender aos seguintes requisitos:

Ser residente de um dos países participantes, que incluem Argentina, Alemanha, Colômbia, Chile, Brasil, México, Espanha, Peru, Portugal, Polônia, Reino Unido, Estados Unidos ou Uruguai.

Ter mais de 18 anos de idade no momento da inscrição.

Não é necessário ser cliente atual ou futuro do Banco Santander.

Realizar um teste de competências, que não se trata de um teste de inglês, podendo ser feito na língua materna do candidato.

Os alunos que completarem o programa receberão um certificado de conclusão. Para mais informações sobre as bolsas e inscrições, acesse o site oficial do programa. Os interessados devem se candidatar até o dia 10 de abril para concorrer a essa oportunidade única de aprimoramento linguístico.

Desafios do ensino à distância 2024

O ensino à distância em 2024 enfrenta uma série de desafios que demandam adaptação e aprendizado contínuo por parte de educadores, alunos e instituições de ensino. Com a expansão das tecnologias educacionais, surgem novas oportunidades, mas também obstáculos a serem superados.

Os principais desafios incluem a necessidade de garantir a qualidade do ensino remoto, o acesso equitativo à educação digital, a formação adequada de professores para o ambiente virtual, a motivação e engajamento dos alunos, além da gestão eficaz da carga de trabalho e da saúde mental dos envolvidos.

Superar esses desafios requer investimentos em infraestrutura tecnológica, capacitação docente, desenvolvimento de estratégias pedagógicas inovadoras e suporte emocional aos estudantes.

A colaboração entre instituições de ensino, governos e empresas de tecnologia também se mostra fundamental para enfrentar os obstáculos e promover uma educação à distância inclusiva e eficaz.

