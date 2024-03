PIS/Pasep: datas de pagamento e valores foram atualizados

O calendário de pagamento do abono salarial do PIS/Pasep em 2024 continua a ser determinado com base em critérios específicos, seguindo o mês de nascimento dos trabalhadores ou o número final de inscrição no Pasep.

Por exemplo, os trabalhadores nascidos em fevereiro poderão sacar o valor a partir de 15 de março, enquanto aqueles nascidos em março e abril terão acesso aos fundos a partir de 15 de abril.

PISPasep datas de pagamento e valores foram atualizados | Foto: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br

PIS/Pasep 2024

Para garantir transparência e acessibilidade, as datas de pagamento dos próximos meses já estão disponíveis para consulta tanto no aplicativo da Carteira de Trabalho Digital quanto no Portal Gov.br.

A Caixa Econômica Federal está liberando um total de R$ 1,9 bilhão neste mês, seguindo o cronograma estabelecido até agosto, que é baseado no mês de nascimento do trabalhador para o PIS e no número final de inscrição para o Pasep.

Fique atento a estes detalhes

Além disso, é importante destacar que os trabalhadores podem agora efetuar a consulta ao PIS/Pasep 2024 por meio do App Carteira de Trabalho Digital. Esta consulta é essencial para garantir que os trabalhadores estejam preparados para receber o abono salarial, que começará a ser pago a partir de fevereiro.

Essa iniciativa do governo visa facilitar o acesso às informações e proporcionar transparência e praticidade aos trabalhadores brasileiros.

É possível antecipar estes valores?

Sim, é possível antecipar o recebimento dos valores do abono salarial do PIS/Pasep, mas isso depende de algumas condições específicas. Algumas empresas têm políticas internas que permitem adiantamentos salariais, incluindo benefícios como o abono salarial, para seus funcionários. Além disso, existem instituições financeiras que oferecem serviços de antecipação de valores, permitindo que os trabalhadores recebam uma parte do abono antes da data oficial de pagamento.

Entretanto, é importante estar ciente de que esses adiantamentos podem estar sujeitos a taxas e juros, o que pode reduzir o valor total do abono a receber. Portanto, antes de optar por antecipar os valores, é recomendável verificar as condições oferecidas pela empresa ou instituição financeira e avaliar se essa é a melhor opção para sua situação financeira.

Lembrando que antecipar valores do abono salarial pode ser útil em casos de necessidade financeira imediata, mas é essencial considerar cuidadosamente os custos envolvidos para garantir uma decisão financeiramente saudável.

