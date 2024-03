Nos últimos anos, o Nubank vem se destacando como o principal banco digital do Brasil, alcançando mais de 70 milhões de clientes em todo o país. Este sucesso é atribuído à sua oferta de serviços atrativos e descomplicados, que têm conquistado uma base fiel de usuários.

Nubank emite comunicado aos clientes e você precisa saber | Foto: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br

O cartão de crédito Nubank

Um dos principais produtos oferecidos pelo Nubank é o seu cartão de crédito, que possibilita a milhões de correntistas o acesso ao crédito comercial. O diferencial? Não há cobrança de anuidade, tornando o serviço ainda mais acessível. No entanto, nem sempre o limite inicial oferecido atende às expectativas dos clientes.

Estratégias para ampliar o limite do cartão de crédito

Felizmente, existem maneiras de ampliar o limite estabelecido de forma independente, sem a necessidade de passar por uma análise de crédito rigorosa, como ocorre em muitos casos de solicitação de aumento.

Em um processo semelhante ao de outras instituições financeiras, o Nubank considera o comportamento financeiro de cada cliente. Aspectos como o pagamento pontual das faturas, os gastos realizados no cartão de crédito e a frequência de movimentações no aplicativo são levados em conta.

Dessa forma, clientes que mantêm suas finanças em dia, concentram seus gastos no cartão do banco digital e utilizam regularmente o aplicativo têm maiores chances de conseguir um aumento de crédito.

Você pode gostar: DATA LIMITE: quando acaba o saque-aniversário do FGTS 2024?

Simplificando o processo de aumento de limite

Quando se trata do Nubank, solicitar um aumento no limite do cartão de crédito é mais simples do que se imagina. A solicitação pode ser feita através do chat presente na plataforma da fintech, entre outras ferramentas disponíveis. No entanto, ao fazer a solicitação, o cliente está sujeito a uma análise por parte do banco digital.

É crucial manter o histórico de crédito limpo em agências de avaliação, como o Serasa Experian e o Serviço de Proteção ao Crédito (SPC), para demonstrar ao Nubank que você é um pagador confiável. Além disso, é importante pagar as contas através do aplicativo e manter as informações de renda sempre atualizadas.

Aumentando o limite por conta própria

Além disso, existem outras formas de aumentar o limite do cartão de crédito sem burocracia. O Nubank oferece a Caixinha do Nubank, onde os clientes podem acessar a função “Construir Limite”. Ao reservar um valor para uso como limite, o cliente gera faturas através do cartão, e as informações de pagamento influenciam positivamente nas análises de crédito futuras.

Outra opção é o Nu Limite Garantido, que permite aos clientes acessar até R$ 5.000 de limite, de acordo com o valor mantido na conta. O montante depositado na Caixinha do Nubank é utilizado para aumentar o limite de crédito, possibilitando mais compras aos clientes que têm dinheiro guardado na funcionalidade do banco digital.

Em suma, ampliar o limite do cartão de crédito no Nubank pode ser uma tarefa acessível e descomplicada, desde que os clientes adotem boas práticas financeiras e explorem as opções oferecidas pela plataforma.

Você pode gostar: Você pode receber R$ 15 MIL da Caixa se recebeu Auxílio Brasil em 2020, 2021 e 2022