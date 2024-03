Nomes estranhos para meninos e meninas que está POP: top 15

Quando se trata de escolher o nome do bebê, a expectativa dos pais é encontrar uma opção que seja tanto única quanto encantadora.

Entretanto, a busca por essa combinação pode ser desafiadora, já que muitos temem ultrapassar os limites da originalidade.

Diante desse dilema, a consultora de nomes de bebê, SJ Strum, do Reino Unido, mergulhou nas preferências atuais dos pais, revelando uma tendência crescente por nomes incomuns.

Nomes estranhos para meninos

Para os meninos, as escolhas ousadas e memoráveis incluem:

Wilder : Com uma conotação aventureira e selvagem, sugere um espírito livre e corajoso.

: Com uma conotação aventureira e selvagem, sugere um espírito livre e corajoso. Atlas : Remetendo ao titã da mitologia grega, simboliza força e resistência.

: Remetendo ao titã da mitologia grega, simboliza força e resistência. Ziggy : Um nome divertido e enérgico, possivelmente associado ao cantor David Bowie.

: Um nome divertido e enérgico, possivelmente associado ao cantor David Bowie. Rex : Significando “rei” em latim, é curto e poderoso, evocando liderança e nobreza.

: Significando “rei” em latim, é curto e poderoso, evocando liderança e nobreza. Cosmo : Derivado do grego para “ordem” ou “mundo”, é cósmico e intrigante.

: Derivado do grego para “ordem” ou “mundo”, é cósmico e intrigante. Peregrino : Com raízes latinas, sugere uma alma aventureira e exploradora.

: Com raízes latinas, sugere uma alma aventureira e exploradora. Chase : Significa “perseguição” em inglês, sugerindo determinação e busca por objetivos.

: Significa “perseguição” em inglês, sugerindo determinação e busca por objetivos. Wolfric (ou Wolfie) : Denotando força e liderança com sua combinação de “lobo” e “governante”.

: Denotando força e liderança com sua combinação de “lobo” e “governante”. Ernesto: De origem germânica, é clássico e distinto, significando “sério” ou “determinado”.

Nomes estranhos para meninas

Os nomes incomuns que ganharam destaque para meninas incluem opções como:

Mel : Uma abreviação de “Melissa” ou uma alusão à doçura.

: Uma abreviação de “Melissa” ou uma alusão à doçura. Callíope : Um nome de origem grega que significa “voz bonita” ou “a que tem uma bela voz”.

: Um nome de origem grega que significa “voz bonita” ou “a que tem uma bela voz”. Tallulah : Significando “águas saltitantes”, este nome é elegante e melodioso.

: Significando “águas saltitantes”, este nome é elegante e melodioso. Tigerlily : Combinando “tigre” e “lírio”, evoca uma imagem exótica e delicada.

: Combinando “tigre” e “lírio”, evoca uma imagem exótica e delicada. Lavanda : Transmitindo tranquilidade e beleza natural, é uma escolha suave e relaxante.

: Transmitindo tranquilidade e beleza natural, é uma escolha suave e relaxante. Clover: Uma referência ao trevo, símbolo de sorte, é simples e encantador.

Dicas para escolher o nome do seu filho (a)

Reflexão pessoal: pense nos seus valores e preferências. Significado e sonoridade: escolha um nome com significado especial e boa sonoridade. Evite tendências: opte por nomes atemporais, não apenas modismos. Pesquisa de popularidade: verifique a popularidade do nome e sua evolução. Teste o nome: pronuncie-o em voz alta e veja como soa. Pense a longo prazo: certifique-se de que o nome seja adequado para toda a vida.

Essas escolhas refletem a busca dos pais por nomes que transcendam o comum, marcando a individualidade e personalidade de seus filhos desde o início da vida.

Com uma gama tão diversificada de opções incomuns, a jornada para encontrar o nome perfeito para o novo membro da família torna-se uma aventura emocionante e significativa.

