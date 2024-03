Bolsa Família é cancelado se passar em concurso ou assinar a carteira de trabalho?

O Bolsa Família é um dos programas sociais mais antigos do Brasil, projetado para fornecer assistência financeira à população de baixa renda.

No entanto, com as recentes mudanças desde a transição a partir do Auxílio Brasil, muitas incertezas surgiram.

A principal delas é em relação aos impactos de conseguir um emprego formal ou passar em um concurso público para os beneficiários.

Bolsa Família 2024

Antes conhecido como Bolsa Família, o programa passou por alterações significativas, inclusive mudanças de nome, se tornando Auxílio Brasil entre 2019 e 2022.

Entretanto, seu propósito fundamental de amparar pessoas em situação de vulnerabilidade social permanece.

No passado, as regras eram mais rígidas, com critérios específicos para gestantes, mulheres com crianças pequenas e adolescentes.

Atualmente, a renda máxima per capita (por pessoa) é de R$ 218, refletindo um aumento em relação ao passado.

Contudo, o programa ainda está sujeito a ajustes de acordo com a inflação e mudanças nas políticas governamentais.

Novas exigências do Bolsa Família em 2024

O novo Bolsa Família, que será anunciado em breve, introduzirá requisitos adicionais, como por exemplo:

Apresentação da carteira de vacinação completa e atualizada para as crianças;

Frequência escolar mínima de 65%.

O não cumprimento dessas exigências resultará na exclusão do programa. Além disso, este ano está previsto um aumento de R$ 150 por criança menor de 6 anos, com um limite máximo de R$ 300 para até duas crianças.

Impacto de concurso público ou emprego formal nos benefícios

Uma das dúvidas comuns entre os beneficiários do Bolsa Família é como a obtenção de um emprego formal ou a aprovação em um concurso público afetaria o recebimento do benefício.

A resposta é que isso depende da renda familiar total. Se o salário proveniente do novo emprego ou concurso ultrapassar os limites estabelecidos para a participação no programa, o benefício será suspenso.

Porém, há um período de transição, pois a atualização dos dados ocorre a cada dois anos. Assim, o benefício será cortado na próxima atualização, caso a renda exceda os critérios estabelecidos.

Atualização dos dados: importância e procedimento

Para garantir a continuidade do recebimento do Bolsa Família, é crucial atualizar regularmente os dados no Cadastro Único.

Essa atualização deve ser feita a cada dois anos no Centro de Referência e Assistência Social (CRAS) da cidade.

A falta de atualização resultará na perda automática do direito aos benefícios sociais do governo federal.

Em resumo, embora o Bolsa Família continue a ser uma rede de segurança importante para milhões de brasileiros, as recentes mudanças e exigências destacam a importância da adaptação às novas políticas e da manutenção dos registros atualizados para garantir o acesso contínuo aos benefícios.

