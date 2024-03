Vai chover sem parar nestes locais do Brasil; prepare-se

Após causar quatro mortes em Teresópolis (RJ), as chuvas continuarão intensas em diversas regiões do Brasil ao longo desta semana.

De acordo com previsões do Climatempo, espera-se que os temporais persistam, especialmente no Centro-Oeste.

Em Rondonópolis, Mato Grosso, as chuvas podem ultrapassar os 130 mm na semana. A seguir, confira mais detalhes sobre o tempo no Brasil.

Alerta: Chuvas intensas atingem estados brasileiros, causando danos e transtornos. Saiba como se proteger e os cuidados necessários durante tempestades. (Foto: Divulgação).

Impactos das chuvas em diferentes estados do Brasil

No Mato Grosso do Sul, são esperadas pancadas de chuva ao longo da semana, principalmente durante a tarde, com maior intensidade no norte do estado.

Na Região Norte, acumulações acima de 90 mm são previstas para regiões como Pará, Tocantins, Amazonas e Amapá.

No Sudeste, a cidade de Petrópolis, no Rio de Janeiro, já registrou mais de 300 mm de chuva no último sábado, resultando em 520 pessoas desalojadas e quatro mortes.

Outras cidades cariocas, como Bom Jesus do Itabapoana e Teresópolis, também foram afetadas por chuvas intensas.

Olha só: Homem calvo ganha lanche de graça no Burger King; confira

Previsão para a última semana de março

Conforme as previsões meteorológicas, os últimos dias de março serão marcados por chuvas em diferentes partes do Brasil.

No norte, espera-se que os acumulados ultrapassem os 90 mm em estados como Amapá, Pará, Tocantins e Amazonas. No Nordeste, as chuvas concentrar-se-ão principalmente no centro-norte e litoral leste.

Na região Sul, as chuvas serão irregulares, com volumes em torno de 50 mm. No Centro-Oeste e Sudeste, espera-se cerca de 80 mm, com tempestades intensas previstas especialmente para Goiás e Mato Grosso. Nos demais estados, os volumes serão menores, em torno de 30 mm por dia.

Cuidados em dias de chuva

Permaneça em ambientes seguros: evite sair de casa durante tempestades. Evite áreas de risco: mantenha distância de locais propensos a alagamentos e deslizamentos. Esteja preparado para emergências: tenha um kit de emergência pronto com itens essenciais. Evite contato com água contaminada: não entre em contato direto com água de enchentes. Mantenha-se informado: esteja atento às condições meteorológicas locais e alertas das autoridades. Proteja seus pertences: eleve itens essenciais para evitar danos pela água. Tenha cuidado ao dirigir: reduza a velocidade e evite áreas alagadas ao dirigir. Verifique as condições da casa: após a chuva, verifique possíveis danos na residência.

Alerta da Defesa Civil

A Defesa Civil alerta para a possibilidade de novos transtornos decorrentes do alto acumulado de chuvas em todo o país.

Portanto, é fundamental estar atento a áreas de encostas, transbordamento de rios e possíveis quedas de energia em diversos municípios brasileiros.

Aproveite e confira: Idosos aprovam cartão de crédito fácil fazendo isso