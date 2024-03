O Nubank, renomado banco digital brasileiro, recentemente tornou-se alvo de fraudadores. A fraude, que promete a distribuição de R$ 70 via Pix em alusão ao décimo aniversário da instituição, tem circulado amplamente, especialmente no WhatsApp.

Este artigo visa esclarecer a natureza dessa fraude e orientar sobre como proceder caso alguém tenha sido vítima.

Pix de R$ 70 anima clientes do Nubank que estão com CPF na lista | Foto: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br

Mensagem enganosa em circulação

Uma mensagem propagada no WhatsApp sugere que o Nubank estaria presenteando seus usuários com R$ 70 via Pix, celebrando seu aniversário de 10 anos. Os destinatários são incitados a clicar em um link e completar um quiz, além de compartilhar a mensagem, sob a falsa premissa de participarem da promoção.

Por que a mensagem é falsa

Vários indicadores desmentem a veracidade da promoção:

Declaração Oficial do Nubank : A instituição confirmou que a campanha é falsa e que não está promovendo tal distribuição de dinheiro.

: A instituição confirmou que a campanha é falsa e que não está promovendo tal distribuição de dinheiro. Data Inconsistente : O aniversário de 10 anos do Nubank ocorreu em 2023, não sendo plausível a menção a uma celebração em 2024 para tal marco.

: O aniversário de 10 anos do Nubank ocorreu em 2023, não sendo plausível a menção a uma celebração em 2024 para tal marco. Link Fraudulento : O link providenciado na mensagem leva a um site não oficial e suspeito, prática comum em fraudes para capturar dados pessoais.

: O link providenciado na mensagem leva a um site não oficial e suspeito, prática comum em fraudes para capturar dados pessoais. Alertas de Usuários: Denúncias de usuários na NuCommunity reforçam a existência do golpe, servindo como alerta para outros clientes.

Medidas preventivas acerca das fraudes

Se você foi enganado por esta fraude, algumas ações são recomendadas para mitigar os danos e proteger suas informações:

Boletim de Ocorrência : Em São Paulo, por exemplo, é possível registrar o incidente eletronicamente, o que auxilia nas investigações.

: Em São Paulo, por exemplo, é possível registrar o incidente eletronicamente, o que auxilia nas investigações. Reclamação no Procon : É importante formalizar uma queixa no Procon, que tem mecanismos para lidar com essas situações em nível estadual.

: É importante formalizar uma queixa no Procon, que tem mecanismos para lidar com essas situações em nível estadual. Comunicação com Instituições Financeiras : Notifique seu banco ou administradora do cartão sobre o ocorrido para que medidas como bloqueio de transações suspeitas sejam aplicadas.

: Notifique seu banco ou administradora do cartão sobre o ocorrido para que medidas como bloqueio de transações suspeitas sejam aplicadas. Vigilância Constante: Fique atento a novas tentativas de fraude, sempre verificando a autenticidade das informações recebidas.

Aproveite e confira: Poupança de R$ 200,00 para estudantes brasileiros será liberada nesta semana

Fique atento a estes detalhes

Diante do aumento de golpes virtuais, é essencial que os usuários estejam informados e preparados para reconhecer tentativas de fraude. Instituições como o Nubank são frequentemente utilizadas como iscas devido à sua popularidade e confiabilidade no mercado.

Recomenda-se a todos que desconfiem de ofertas demasiadamente vantajosas e que verifiquem sempre as fontes oficiais antes de fornecer informações pessoais ou realizar qualquer ação sugerida por mensagens não solicitadas. A prevenção é a melhor ferramenta contra os golpes digitais, que estão cada vez mais sofisticados.

Como aumentar o limite do Nubank?

Aumentar o limite do cartão Nubank pode ser uma necessidade para muitos usuários que buscam maior flexibilidade financeira. Para solicitar um aumento, é recomendável adotar algumas práticas que podem influenciar positivamente a análise de crédito da instituição. Primeiramente, mantenha o pagamento das faturas em dia, demonstrando responsabilidade com seus compromissos financeiros.

Isso inclui pagar o valor total da fatura antes da data de vencimento, evitando atrasos. Utilizar uma boa parte do limite atual também pode ser indicativo de que você necessita de mais crédito, mas é importante não exceder ou utilizar o limite por completo de forma recorrente, pois isso pode indicar dependência do crédito disponível. Outra estratégia é atualizar a renda no aplicativo do Nubank, caso haja aumento de seus ganhos, pois isso pode influenciar diretamente na análise de crédito realizada pelo banco.

Por fim, solicitar o aumento do limite diretamente pelo aplicativo pode ser uma maneira eficaz, já que o Nubank oferece essa funcionalidade, permitindo aos usuários a solicitação de reavaliação de forma prática e rápida.

Aproveite e confira: Caixa Tem libera cartão de crédito com limite base de R$ 800; como solicitar