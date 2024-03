Poupança de R$ 200,00 para estudantes brasileiros será liberada nesta semana

A partir da próxima quarta-feira, dia 20, estudantes do ensino médio matriculados na rede pública terão acesso a informações valiosas sobre o Programa Pé-de-Meia, uma iniciativa inovadora do Ministério da Educação (MEC).

Este programa, que funciona como uma espécie de poupança educacional, promete trazer benefícios financeiros aos participantes. A checagem de elegibilidade e os detalhes do programa estarão disponíveis no aplicativo gratuito Jornada do Estudante.

Atualizações e benefícios do programa

O MEC destaca que a lista inicial de beneficiários não é definitiva. Com as informações sendo constantemente atualizadas pelas redes de ensino em todo o país, novos estudantes poderão ser incluídos ao longo do ano letivo. Através do aplicativo Jornada do Estudante, é possível acompanhar essas atualizações e verificar a própria elegibilidade para o programa.

Além disso, a plataforma oferecerá orientações detalhadas sobre a gestão da poupança educacional, incluindo um calendário para o pagamento das parcelas. O Incentivo-Matrícula, no valor de R$ 200, será pago entre 26 de março e 3 de abril, de acordo com o mês de nascimento dos alunos, por meio de contas digitais abertas automaticamente pela Caixa Econômica Federal.

Acompanhamento pelo aplicativo jornada do estudante

Lançado em junho de 2022, o aplicativo Jornada do Estudante serve como um canal direto de comunicação entre o MEC e os estudantes, permitindo o acesso a informações acadêmicas, financeiras e participação no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). Uma nova versão do aplicativo será disponibilizada a partir de 20 de março, nas principais plataformas de download.

Sobre o programa Pé-de-Meia

O Programa Pé-de-Meia visa oferecer um incentivo financeiro-educacional aos estudantes do ensino médio público, com potencial de acumular até R$ 9.200 ao final dos três anos de ensino.

Criado pela Lei 14.818/2024 em janeiro deste ano, o programa estabelece que para serem elegíveis ao benefício, os estudantes devem estar regularmente matriculados, ter frequência escolar mínima de 80%, ser aprovados nos anos letivos e participar do Enem no último ano do ensino médio. Com um investimento anual de R$ 7,1 bilhões, o governo federal pretende atender 2,5 milhões de estudantes.

Esta iniciativa não requer cadastro prévio por parte dos estudantes; a elegibilidade é determinada automaticamente para aqueles que atendem aos critérios estabelecidos, incluindo a faixa etária de 14 a 24 anos e a inscrição no Cadastro Único para Programas Sociais do governo federal, com prioridade inicial aos beneficiários do Programa Bolsa Família.

Objetivos e expectativas

O Pé-de-Meia tem como objetivo promover a permanência dos estudantes na escola, democratizar o acesso à educação e reduzir a desigualdade social. Espera-se que, com o pagamento do benefício, haja uma redução significativa nas taxas de retenção, abandono e evasão escolar.

Municípios, estados e o Distrito Federal desempenharão um papel crucial na execução do programa, uma vez que a colaboração e o compartilhamento de informações são essenciais para o sucesso da iniciativa.

Para mais informações, o MEC disponibiliza uma seção de Perguntas Frequentes em seu portal, além dos canais de atendimento ao estudante, reforçando o compromisso do governo em oferecer suporte e esclarecimentos sobre este programa transformador.

