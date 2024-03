Sem spam: como enviar mensagens para TODOS os contatos do WhatsApp

O WhatsApp é uma ferramenta de comunicação essencial no dia a dia de muitas pessoas, oferecendo uma variedade de recursos para facilitar a troca de informações. Entre esses recursos, as listas de transmissão se destacam como uma maneira eficaz e eficiente de enviar mensagens a vários contatos simultaneamente, otimizando o tempo do usuário e simplificando processos que, de outra forma, seriam tediosos e demorados.

Entendendo as listas de transmissão

Uma lista de transmissão é um recurso que permite o envio de uma mesma mensagem para múltiplos contatos de forma simultânea, mantendo a privacidade, já que os destinatários não têm conhecimento de quem mais recebeu o mesmo conteúdo. Isso não apenas economiza tempo, mas também assegura que a mensagem alcance todos os destinatários pretendidos de forma direta e pessoal.

Contudo, é importante notar que para receber mensagens enviadas por uma lista de transmissão, os contatos devem ter o número do remetente salvo em seus dispositivos. Essa característica garante uma camada adicional de privacidade e personalização ao processo.

Passo a passo para criar uma lista de transmissão

Para usufruir desse recurso, siga os passos abaixo:

Inicie o WhatsApp: Abra o aplicativo em seu dispositivo. Acesso ao Menu: No Android, toque nos três pontos verticais no canto superior direito. No iOS, selecione a opção de nova conversa, representada pelo ícone de “+”, também no canto superior direito. Crie a Lista: Escolha “Nova transmissão” nas opções disponíveis. Seleção de Contatos: Escolha dentre seus contatos aqueles que deseja incluir na lista e confirme a criação. Envie a Mensagem: Na nova tela, digite sua mensagem e envie.

Além disso, o WhatsApp permite que você personalize o nome da lista de transmissão e faça ajustes nos contatos selecionados, adicionando ou removendo participantes conforme necessário, acessando as informações do perfil.

Limitações e alternativas de compartilhamento

As listas de transmissão suportam até 256 contatos, um limite considerável que atende às necessidades de muitos usuários. No entanto, a entrega efetiva das mensagens depende de o seu número estar salvo nos dispositivos dos destinatários, uma condição que pode influenciar a escolha desse método de comunicação.

O WhatsApp também oferece outras formas de compartilhamento de informações, como grupos e o recurso Status, cada um com suas peculiaridades e vantagens. Enquanto os grupos são ideais para discussões e trocas em comunidade, o Status permite compartilhar atualizações temporárias com todos os seus contatos ou com um público selecionado.

As listas de transmissão são especialmente úteis para disseminar notícias, informações importantes, ou simplesmente enviar mensagens de cortesia, como votos de bom dia, a uma ampla rede de contatos de maneira rápida e conveniente.

