Com a aproximação do feriado de Carnaval, muitos motoristas se preparam para pegar a estrada. Nesse contexto, é essencial estar ciente das normas vigentes sobre o uso de faróis durante o dia em rodovias, especialmente diante das modificações trazidas pela Lei 14.071/2020, promulgada em abril de 2021.

NOVA Lei do Farol pega motoristas de surpresa dá MULTA; veja as regras | Foto: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br

Entendendo a “Lei do Farol” atualizada

Historicamente, a prática de manter os faróis acesos ao dirigir durante o dia em rodovias tem sido reconhecida por aumentar a segurança. Contudo, a legislação referente a essa prática sofreu alterações significativas quase três anos atrás.

A obrigatoriedade do uso de faróis baixos durante o dia agora se aplica exclusivamente a rodovias de pista simples que estejam fora de perímetros urbanos. Essas são as vias sem separação física (como canteiro central, guard-rail ou muro) entre as pistas que seguem em direções opostas.

Exceções e regras específicas

Importantes rodovias, tais como a Dutra, Castello Branco, Imigrantes, Ayrton Senna, Bandeirantes e Anhanguera, não exigem mais o uso de faróis baixos durante o dia. Por outro lado, em estradas vicinais, frequentemente utilizadas para o acesso a áreas rurais como fazendas, sítios e chácaras, a ativação dos faróis durante o dia permanece obrigatória.

Veículos equipados com luzes de condução diurna (DRL) estão isentos da obrigatoriedade do uso de faróis em rodovias de pista simples durante o dia, mas devem, obrigatoriamente, utilizar os faróis baixos à noite em qualquer via.

A não observância da norma, nos casos em que o uso dos faróis baixos é obrigatório, constitui uma infração média. Os infratores estão sujeitos a uma multa de R$ 130,16 e ao acréscimo de 4 pontos em seu prontuário de motorista.

Considerações finais sobre segurança

Apesar da mudança legislativa, é importante reiterar que o uso de faróis baixos durante o dia ainda é uma medida recomendável para aumentar a visibilidade nas estradas, contribuindo para um trânsito mais seguro. Motoristas que optarem por manter os faróis acesos em qualquer situação devem assegurar a correta regulagem dos fachos de luz para evitar o ofuscamento de outros condutores.

Essas diretrizes visam garantir que os motoristas possam viajar com segurança durante o feriado prolongado de Carnaval, priorizando tanto a conformidade legal quanto a precaução nas rodovias.

É possível recorrer a uma multa?

Sim, é possível recorrer a uma multa de trânsito. O processo de contestação inicia-se com a notificação da infração, momento em que o infrator é informado sobre a penalidade. A partir desta notificação, o motorista tem o direito de apresentar sua defesa prévia antes que a multa seja efetivamente registrada.

Caso a defesa prévia seja negada, ainda há possibilidade de recorrer em primeira instância à Junta Administrativa de Recursos de Infrações (JARI).

Se o recurso for novamente indeferido, o condutor tem o direito de apelar em segunda instância ao Conselho Estadual de Trânsito (CETRAN) ou ao Conselho de Trânsito do Distrito Federal (CONTRAN), dependendo da jurisdição.

É crucial que o recurso seja bem fundamentado, apresentando argumentos sólidos e evidências que suportem o caso do motorista, como fotografias, testemunhas ou qualquer outro documento relevante. O prazo para cada etapa do processo varia e deve ser respeitado rigorosamente para que o recurso seja considerado válido.

