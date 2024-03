Bateria do celular “eterna”: delete 5 apps para isso

Com a crescente dependência dos smartphones em nossas vidas, a bateria se tornou um elemento crucial. Ninguém quer ficar sem seu dispositivo móvel no meio do dia!

Apesar dos avanços tecnológicos, a maioria das baterias ainda enfrenta limitações, durando, no máximo, entre 24 a 48 horas.

Mas você sabia que além do uso intenso, existem aplicativos que secretamente drenam a energia do seu celular?

Identifique os aplicativos que mais consomem energia! Saiba quais desinstalar para preservar a bateria do seu celular. Dicas para economizar energia também inclusas. (Foto: Divulgação).

Investigação revela os 5 aplicativos que destroem a bateria do celular

Uma equipe de especialistas da DxOMark realizou uma análise minuciosa em uma variedade de smartphones de gama média e alta, todos lançados em 2023.

O objetivo? Identificar os principais vilões que consomem a energia da bateria desses dispositivos.

Os 5 aplicativos a serem eliminados agora mesmo

Aplicativos de streaming: Netflix, HBO, Spotify e Apple Music, apesar de oferecerem entretenimento, consomem uma quantidade significativa de bateria devido à alta demanda de dados para transmitir conteúdo multimídia.

Netflix, HBO, Spotify e Apple Music, apesar de oferecerem entretenimento, consomem uma quantidade significativa de bateria devido à alta demanda de dados para transmitir conteúdo multimídia. Serviços de localização: O GPS e a transmissão de dados de localização, presentes em aplicativos como o Google Maps, podem drenar a bateria rapidamente.

O GPS e a transmissão de dados de localização, presentes em aplicativos como o Google Maps, podem drenar a bateria rapidamente. Notificações push: Manter todas as notificações ativadas leva à ativação constante da tela e dos aplicativos em segundo plano, resultando em um aumento significativo do consumo de energia.

Manter todas as notificações ativadas leva à ativação constante da tela e dos aplicativos em segundo plano, resultando em um aumento significativo do consumo de energia. Aplicativos de mensagens: WhatsApp, Telegram e outros aplicativos que se conectam constantemente à internet para receber mensagens e notificações são grandes consumidores de energia em segundo plano.

WhatsApp, Telegram e outros aplicativos que se conectam constantemente à internet para receber mensagens e notificações são grandes consumidores de energia em segundo plano. Mensagens de texto (SMS): Apesar de parecerem inofensivas, as mensagens de texto também exigem uma conexão constante à rede celular, o que impacta diretamente na vida útil da bateria.

Dicas para economizar a bateria do seu celular

Desative as notificações de apps não utilizados com frequência ;

; Reduza o brilho da tela ;

; Prefira o modo Wi-Fi ao invés de dados móveis sempre que possível ;

; Desative o GPS quando não estiver em uso;

Feche completamente os apps não utilizados;

Ative o modo de economia de bateria.

Como aumentar a vida útil da bateria do celular?

1. Gerencie os aplicativos:

Desinstale apps não utilizados: aplicativos que você raramente utiliza ainda podem consumir energia em segundo plano. Remova aqueles que não são essenciais para economizar bateria.

aplicativos que você raramente utiliza ainda podem consumir energia em segundo plano. Remova aqueles que não são essenciais para economizar bateria. Controle as notificações: desative as notificações de aplicativos que não são urgentes. Isso reduzirá a atividade em segundo plano e preservará a carga da bateria.

2. Ajuste as configurações do display:

Reduza o brilho da tela: diminuir o brilho da tela pode reduzir significativamente o consumo de energia, especialmente em ambientes com boa iluminação.

diminuir o brilho da tela pode reduzir significativamente o consumo de energia, especialmente em ambientes com boa iluminação. Use o modo noturno: em dispositivos com telas OLED, o modo noturno ou escuro pode ajudar a economizar energia, pois pixels escuros consomem menos energia do que os claros.

3. Otimize as configurações de rede:

Prefira Wi-Fi ao invés de dados móveis: sempre que possível, utilize redes Wi-Fi em vez de dados móveis. Isso reduzirá a carga sobre o modem do celular, preservando a bateria.

sempre que possível, utilize redes Wi-Fi em vez de dados móveis. Isso reduzirá a carga sobre o modem do celular, preservando a bateria. Desative o Bluetooth e o GPS quando não estiver em uso: manter o Bluetooth e o GPS ativados o tempo todo pode consumir uma quantidade considerável de energia. Desative essas funcionalidades quando não estiverem sendo utilizadas.

4. Mantenha o software atualizado:

Atualize regularmente o sistema operacional e os aplicativos: as atualizações frequentes podem incluir otimizações de energia e correções de bugs que ajudam a melhorar a eficiência da bateria.

5. Utilize o modo de economia de bateria:

Ative o modo de economia de bateria quando necessário: muitos dispositivos oferecem um modo de economia de bateria que limita o desempenho do processador e restringe as atividades em segundo plano para preservar a carga da bateria durante períodos.

Ao entender os principais vilões que consomem a energia da bateria e adotar medidas simples para otimizar o uso do seu smartphone, você pode aumentar significativamente a vida útil da bateria e aproveitar seu dispositivo por mais tempo!

