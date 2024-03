Sexta-feira Santa 2024: veja o que abre e o que fecha

Com a chegada da Sexta-feira Santa, um momento de reflexão e tradição para muitos, o dia 29 de abril de 2024 promete trazer uma pausa na rotina agitada da maioria das pessoas.

Esse feriado nacional, previsto pela Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), sugere um descanso obrigatório para alguns, mas guarda exceções importantes.

Feriado de 29 de abril: veja o que abre e o que fecha na Sexta-feira Santa de 2024 e organize seu feriado sem contratempos.

Sexta-feira Santa 2024, veja expedientes

Este dia, dedicado à memória da Paixão de Cristo, transcende o aspecto religioso e afeta diretamente a operação de diversos serviços essenciais e não essenciais por todo o Brasil. Mas, o que isso significa para o seu planejamento na Sexta-feira Santa e no subsequente Domingo de Páscoa?

Essenciais Sempre em Funcionamento

Os serviços essenciais não pausam. Hospitais, UPAs, farmácias e drogarias mantêm suas portas abertas, assegurando o bem-estar e a saúde da população. Da mesma forma, os postos de gasolina seguirão operando dentro dos horários regulamentados pela ANP, das 6 horas às 20h, garantindo que ninguém fique na mão durante o feriado.

Comércio e Lazer: A Escolha é Local

Bares, restaurantes, supermercados e o comércio em geral têm a liberdade de operar conforme decisão dos órgãos locais. Esteja atento às alterações nos horários de funcionamento e planeje-se para evitar surpresas.

Transporte e Serviços Públicos

Para quem depende de transporte público, a dica é verificar antecipadamente os horários especiais de funcionamento, já que mudanças são comuns e variam de acordo com cada município.

Bancos, Lotéricas e Correios

As agências bancárias e casas lotéricas farão uma pausa, reabrindo no sábado. Já os Correios fecham na Sexta-feira Santa, mas as agências que atendem no sábado retomarão suas atividades normalmente. É uma boa oportunidade para organizar as contas e os envios postais.

INSS e Atendimento ao Cidadão

O INSS também interrompe o atendimento presencial e telefônico na sexta, mas retorna na segunda-feira. Essa pausa não precisa ser um obstáculo; pode ser a chance de planejar visitas ou ligações para outros dias.

E o Trabalho na Sexta-feira Santa?

A Sexta-feira Santa traz um dia de descanso para muitos, mas existem exceções. Profissionais de serviços essenciais, como saúde e segurança, continuam a desempenhar suas funções vitais, garantindo que todos possamos aproveitar o feriado com tranquilidade.

Já aqueles em setores não essenciais podem desfrutar de uma merecida pausa, a menos que haja um acordo prévio de trabalho, respeitando sempre a legislação que prevê compensação ou remuneração dobrada.

Para os que têm seus serviços requeridos no feriado, é importante lembrar que a CLT assegura direitos como remuneração adicional ou compensação em folgas, promovendo o equilíbrio entre o trabalho e o descanso. Este é um momento de reconhecimento para quem contribui com seu trabalho, mesmo em datas significativas.

Domingo de Páscoa: Negócio como de Costume?

Importante lembrar, o Domingo de Páscoa não é feriado nacional, mas isso não diminui seu significado. Para os que trabalham aos finais de semana, é vital conferir as diretrizes locais sobre o trabalho neste dia.

Este 29 de abril é mais do que um feriado; é uma oportunidade de pausar, refletir e se conectar com o que é essencial. Planeje-se, respeite as tradições e aproveite ao máximo, seja no descanso ou na preparação para os dias que virão.

