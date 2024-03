Autoridades norte-americanas estão se mobilizando para enfrentar os desafios decorrentes do significativo influxo de turistas que se espera para a observação do Eclipse Solar Total em abril. Em locais como o condado de Kerr, Texas, a população local de 53 mil habitantes pode chegar a triplicar nos dias que antecedem o evento, conforme reportagem do IFLScience.

Este aumento populacional temporário promete testar a capacidade da infraestrutura local, abrangendo desde vias de trânsito até serviços de emergência e suprimentos básicos.

EUA manda donos de pet estocarem comida para começo de abril; entenda | Imagem de Adriano Gadini por Pixabay

Alerta e orientação para os moradores locais

Rob Kelly, um juiz do Texas, destacou a importância de preparativos minuciosos por parte dos residentes para evitar complicações durante o evento. Há uma preocupação específica com a possível escassez de alimentos, combustível, e outros itens essenciais, dado o esperado congestionamento nas estradas e a pressão adicional sobre recursos e serviços locais.

O juiz aconselhou a população a garantir a provisão de suprimentos para si e para seus animais de estimação, além de assegurar que veículos estejam abastecidos e receitas médicas, em dia.

Esperamos que esse tipo de tráfego de visitantes aqui cause congestionamento extremo em nossas estradas, coloque uma enorme pressão sobre nossos socorristas e sistemas hospitalares, drene nossos suprimentos de alimentos e combustível e sobrecarregue nossa infraestrutura da cidade e do condado para, muito possivelmente, exceder a capacidade.

Não deixe de conferir: Por que tanta gente está fazendo Pix de 1 centavo?

O fenômeno do Eclipse

O Eclipse Solar Total do dia 8 de abril proporcionará uma visão espetacular da Lua cobrindo o Sol completamente, fenômeno este visível em vastas regiões da América do Norte. Esta ocorrência permite a milhões de pessoas a oportunidade única de observar a ocultação quase total da estrela pelo satélite natural da Terra. Este evento, contudo, não será visível do Brasil.

Comparado ao eclipse de 2017, o próximo eclipse apresentará diferenças significativas em termos de visibilidade e duração. A faixa de totalidade, por exemplo, será mais ampla, variando de 170 a 200 quilômetros, permitindo que uma área mais extensa e densamente povoada testemunhe o evento.

Adicionalmente, a duração da totalidade será mais longa em certas localidades, prometendo um espetáculo ainda mais memorável para os observadores.

Diferenças e expectativas para 2024

Outra distinção relevante diz respeito à proximidade do evento com o máximo solar, fase em que a atividade solar se intensifica. Espera-se que este fator contribua para uma visibilidade aprimorada de fenômenos associados, como as chamadas “serpentes de fogo” na coroa solar, oferecendo um contraste marcante com a aparência mais discreta do eclipse de 2017.

À medida que o Eclipse Solar Total de 2024 se aproxima, a ênfase na preparação torna-se cada vez mais evidente. As autoridades locais e os residentes dos locais impactados estão sendo aconselhados a tomar medidas proativas para minimizar os inconvenientes e garantir uma experiência segura e agradável.

Este evento celestial, além de ser um espetáculo impressionante, serve como um lembrete da importância do planejamento e da colaboração comunitária em face de grandes aglomerações e eventos de significativo interesse público.

Não deixe de conferir: Aviso: Pix de R$ 20 MIL para quem tem CPF na lista do BB ou da Caixa