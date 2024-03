Por que tanta gente está fazendo Pix de 1 centavo?

Desde seu lançamento pelo Banco Central em 2020, o Pix rapidamente se tornou um dos métodos de pagamento mais populares do Brasil, permitindo transações financeiras gratuitas e imediatas entre diferentes instituições.

No entanto, uma prática curiosa vem ganhando espaço: o envio de Pix de 1 centavo não apenas para transações financeiras, mas como uma forma inovadora de comunicação. Em 2023, o número dessas microtransferências atingiu surpreendentes 35,3 milhões de operações, representando um aumento de 43% em comparação ao ano anterior.

Entenda o aumento das transferências de Pix de 1 centavo para mensagens e checagens, e o que isso significa para a segurança de dados. (Foto: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br).

Pix: De Método de Pagamento a Canal de Comunicação

Para muitos, o Pix de pequenos valores tornou-se um meio de enviar mensagens diretas para outras pessoas, explorando a funcionalidade de inserir uma descrição na transação.

Essa “apropriação” da ferramenta por seus usuários para fins comunicacionais reflete uma criatividade no uso das tecnologias disponíveis, transformando um simples mecanismo de pagamento em uma rede de contatos e interações.

Além de ser usado para comunicação, há também quem realize transferências de um centavo para realizar testes de segurança e checagem de contas, garantindo que o dinheiro chegue ao destinatário correto antes de enviar quantias maiores.

A prática, apesar de inovadora, levanta questões importantes sobre privacidade e segurança dos dados. José Mauro Nunes, professor da FGV Ebape, expressa preocupação com o uso da ferramenta de pagamento como um meio de comunicação, dada a visibilidade que as instituições financeiras têm sobre os conteúdos compartilhados nas descrições das transações.

A Segurança das Chaves Pix

As chaves Pix, que incluem CPF, CNPJ, telefone ou combinações aleatórias de números, são essenciais para a realização das transações. Especialistas recomendam o uso de combinações aleatórias como a opção mais segura, visto que não revelam informações pessoais dos usuários.

Com o aumento no uso do Pix para mensagens através de microtransferências, surge a dúvida: o Banco Central intervirá para limitar ou proibir transferências de pequenos valores?

Até o momento, o BC sinaliza que pode adotar medidas para coibir usos indevidos das mensagens entre usuários, mas mantém a funcionalidade, reconhecendo a autonomia dos prestadores de serviços de pagamento na gestão de suas operações.

O fenômeno do Pix de 1 centavo destaca a capacidade de inovação e adaptação dos brasileiros no uso de tecnologias financeiras. No entanto, é fundamental que essa criatividade seja acompanhada de uma reflexão sobre privacidade e segurança, garantindo que a conveniência não comprometa os direitos e a proteção dos usuários.

Saiba como se proteger

Com o Pix se tornando uma ferramenta essencial no dia a dia dos brasileiros, seja para transações financeiras ou como um inusitado meio de comunicação, é crucial adotar práticas que garantam a segurança e a privacidade das operações. Aqui vão algumas dicas valiosas para quem deseja utilizar o Pix de forma segura, minimizando riscos e protegendo suas informações pessoais:

Utilize Chaves Aleatórias : Opte por chaves Pix aleatórias em vez de informações pessoais como CPF, telefone ou e-mail. Isso aumenta sua segurança digital, pois não expõe dados pessoais nas transações.

: Opte por chaves Pix aleatórias em vez de informações pessoais como CPF, telefone ou e-mail. Isso aumenta sua segurança digital, pois não expõe dados pessoais nas transações. Verifique Sempre o Destinatário : Antes de confirmar uma transação, certifique-se de que o destinatário está correto. Uma dica é enviar um valor simbólico primeiro e confirmar com o destinatário antes de realizar a transferência total.

: Antes de confirmar uma transação, certifique-se de que o destinatário está correto. Uma dica é enviar um valor simbólico primeiro e confirmar com o destinatário antes de realizar a transferência total. Limite Diário de Transações : Configure um limite diário para suas transações Pix. Isso reduz o impacto em caso de fraude ou uso indevido da sua conta.

: Configure um limite diário para suas transações Pix. Isso reduz o impacto em caso de fraude ou uso indevido da sua conta. Cuidado com Mensagens e E-mails Fraudulentos : Esteja atento a mensagens suspeitas ou e-mails que solicitam dados pessoais ou bancários, alegando ser do seu banco ou do Banco Central. Lembre-se de que instituições oficiais não solicitam informações sensíveis dessa forma.

: Esteja atento a mensagens suspeitas ou e-mails que solicitam dados pessoais ou bancários, alegando ser do seu banco ou do Banco Central. Lembre-se de que instituições oficiais não solicitam informações sensíveis dessa forma. Utilize Aplicativos Oficiais : Acesse sua conta bancária e realize transações Pix exclusivamente por meio do aplicativo oficial do seu banco, garantindo que sua conexão seja segura e criptografada.

: Acesse sua conta bancária e realize transações Pix exclusivamente por meio do aplicativo oficial do seu banco, garantindo que sua conexão seja segura e criptografada. Atenção à Privacidade : Ao utilizar o Pix como forma de comunicação, lembre-se de que as mensagens podem ser acessadas pelo seu banco. Evite enviar informações sensíveis ou privadas por esse meio.

: Ao utilizar o Pix como forma de comunicação, lembre-se de que as mensagens podem ser acessadas pelo seu banco. Evite enviar informações sensíveis ou privadas por esse meio. Mantenha o Aplicativo Atualizado: Certifique-se de que o aplicativo do seu banco esteja sempre atualizado. As atualizações frequentemente incluem melhorias de segurança que protegem contra vulnerabilidades conhecidas.

Adotar essas práticas não só garante uma maior segurança nas suas transações Pix como também contribui para a conscientização sobre a importância da privacidade e segurança digital em todos os aspectos da nossa vida online. A segurança no uso do Pix é uma responsabilidade compartilhada entre os usuários, os bancos e as autoridades reguladoras, visando manter a integridade e a confiabilidade desse sistema que se tornou tão vital para os brasileiros.

