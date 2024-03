Sexta-feira (27) é feriado nacional ou ponto facultativo? Entenda

Em 29 de março, a comunidade católica ao redor do mundo voltará suas atenções para uma das datas mais significantes do cristianismo: a Sexta-Feira da Paixão. Essa data, inserida no contexto da Semana Santa, precede diretamente o Domingo de Páscoa, marcando o ápice das celebrações que rememoram os últimos dias de Jesus Cristo na Terra.

A Sexta-Feira Santa é um momento de profunda reflexão e veneração, simbolizando o dia em que Jesus foi crucificado, conforme as tradições da Igreja Católica.

Tradições e celebrações

A Semana Santa se inicia com o Domingo de Ramos, que em 2024 ocorre em 24 de março, e culmina no Domingo de Páscoa. Entre os eventos centrais desse período está a Sexta-Feira da Paixão. Neste dia, as igrejas por todo o globo promovem celebrações solenes que visam reconstituir a Via Crucis – o caminho percorrido por Jesus até sua crucificação.

Essa prática envolve a representação das estações da cruz, que simbolizam diferentes etapas do sofrimento de Cristo, atraindo milhares de fiéis que se juntam em oração e reflexão.

Feriado nacional: uma data para observar

A relevância da Sexta-Feira Santa transcende as esferas religiosas, marcando presença também no calendário cívico brasileiro como um feriado nacional. Em 2024, o dia 29 de março será oficialmente um feriado em todo o Brasil, permitindo que indivíduos de todas as crenças possam observar este momento, seja por meio da participação nas cerimônias religiosas ou através da reflexão pessoal.

É importante notar que a Sexta-Feira da Paixão é o único dia durante a Semana Santa reconhecido como feriado, destacando sua singularidade e importância.

A páscoa e seu significado variável

As celebrações da Semana Santa, incluindo a Sexta-Feira da Paixão, não possuem uma data fixa no calendário. Isso se deve à sua conexão com o ciclo solar, mais especificamente com o equinócio, que marca o início da primavera no hemisfério norte e do outono no hemisfério sul.

Tal fenômeno determina que a Páscoa e seus eventos relacionados ocorram em diferentes datas a cada ano, baseando-se em complexos cálculos astronômicos e litúrgicos.

Perspectivas futuras: feriados de 2024

Além da Sexta-Feira Santa, o ano de 2024 reserva diversos outros feriados nacionais, que oferecem momentos para celebração, reflexão e descanso. Entre eles, destacam-se o Dia de Tiradentes em 21 de abril, o Dia do Trabalho em 1º de maio, a Independência do Brasil em 7 de setembro, e muitos outros, culminando com as festividades de Natal em 25 de dezembro. Cada um desses feriados carrega seu próprio significado e tradição, contribuindo para a rica tapeçaria cultural e social do Brasil.

A Sexta-Feira Santa é um ponto de confluência entre fé, tradição e reflexão, oferecendo um momento para que os fiéis e a sociedade em geral possam contemplar os valores mais profundos da compaixão, sacrifício e renovação.

Seja como um feriado religioso ou como parte do calendário civil, essa data continua a ser um marco importante no ano, refletindo a diversidade e a riqueza espiritual e cultural do Brasil.

