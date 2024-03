Bombinhas, uma das pérolas do Litoral Norte de Santa Catarina, anuncia a abertura de concurso público, atraindo atenção não apenas pela beleza estonteante de suas praias, mas também pelos atrativos salariais oferecidos.

Com faixas salariais variando de R$ 1.830,85 a impressionantes R$ 21.007,60, dependendo do cargo, a oportunidade é notável, especialmente para o posto de médico do Estratégia de Saúde da Família (ESF).

Vagas na PRAIA cidade do litoral abre concurso e paga R$ 21 mil | Imagem de MustangJoe por Pixabay

Diversidade de vagas para todos os níveis

O concurso dispõe de vagas para candidatos de todas as esferas de escolaridade, desde nível fundamental completo até superior. As posições abertas incluem funções como agente comunitário de saúde, técnicos em diversas áreas, médicos especialistas, biólogos, engenheiros, odontólogos, procuradores, professores, psicopedagogos, assistentes sociais, além de oportunidades para recepcionista, merendeira, monitor de transporte escolar, agente administrativo, zelador, enfermeiro e educador social, entre outros.

Você pode gostar: Quanto ganha um funcionário da Caixa: concurso com 4 mil vagas acaba em breve

Como participar do concurso

Interessados devem realizar a inscrição através do site da organizadora, a FURB, até o dia 25 de março, com taxas que oscilam entre R$ 70,00 e R$ 150,00. O processo seletivo contará com uma prova objetiva para todos os cargos, além de avaliações práticas para determinadas funções e testes físicos e psicológicos para agentes municipais de trânsito. A prova objetiva está agendada para 14 de abril.

Bombinhas: um cenário sem igual

Localizada a 78 quilômetros da capital Florianópolis, Bombinhas destaca-se por sua comunidade acolhedora de aproximadamente 25 mil habitantes e por ser um destino turístico de renome, cercado por praias paradisíacas e próxima a outros pontos turísticos famosos da região, como Porto Belo, Itapema e Balneário Camboriú.

Oportunidade imperdível

Este concurso é uma chance de ouro para quem sonha em conciliar uma carreira promissora com a qualidade de vida que só um lugar como Bombinhas pode oferecer. Com um total de 72 vagas imediatas e a formação de cadastro reserva, os interessados têm uma variedade de opções para se inscrever e potencialmente fazer parte da equipe de servidores públicos desta cidade encantadora.

Prepare-se, inscreva-se e não perca a chance de morar e trabalhar em um dos mais belos destinos do Brasil. Boa sorte a todos os candidatos!

Dicas para passar no concurso 2024

Passar em um concurso público exige dedicação, estratégia e disciplina. Primeiramente, é crucial definir um plano de estudo sólido, que contemple todas as matérias do edital. Organize seu tempo de forma eficaz, reservando períodos específicos para cada disciplina, priorizando aquelas em que tem mais dificuldade.

Utilize materiais de estudo atualizados e de qualidade, incluindo livros, apostilas e cursos online específicos para concursos. Praticar com provas anteriores da banca organizadora é uma excelente forma de entender o estilo das questões e administrar o tempo de resposta.

Além disso, mantenha uma rotina saudável, com alimentação equilibrada e momentos de descanso, pois isso influencia diretamente seu desempenho nos estudos. Por fim, não negligencie a importância de manter uma postura positiva e resiliente, pois a jornada até a aprovação pode ser longa e desafiadora.

Seguindo estas dicas, você aumentará significativamente suas chances de sucesso.

Você pode gostar: Aposentar sem ter pago INSS é possível? Veja como