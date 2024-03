Aprenda HOJE: 5 cursos de graça para mexer com IA

Em resposta à crescente demanda por profissionais qualificados em Inteligência Artificial (IA), a Microsoft apresenta uma série de cursos gratuitos com certificação, como parte do programa Microsoft Conecta+.

Este programa, integrado ao plano Microsoft Mais Brasil, abrange desde conceitos básicos da IA até aplicações avançadas, como o uso do Chat Bing para aumentar a produtividade.

Cursos oferecidos

O setor de IA, especialmente a IA Generativa, permanecerá em destaque no mercado de trabalho nos próximos anos. O LinkedIn reportou um aumento significativo nas vagas que mencionam IA generativa, sublinhando a importância de estar atualizado nesta área.

Abaixo, detalhamos cinco cursos essenciais disponibilizados pela Microsoft para quem deseja aprofundar seus conhecimentos em tecnologia e impulsionar a carreira:

Fundamentos essenciais de carreira em Inteligência Artificial generativa: Em colaboração com o LinkedIn, este curso é composto por seis módulos, incluindo tópicos como otimização do trabalho com o Microsoft Copilot. Ele visa desenvolver habilidades digitais relevantes e atender à demanda por profissionais capacitados em IA. Visão Geral do AI Copilot: A trilha explora a criação de aplicativos por meio de descrições em etapas de conversa, demonstrando a praticidade e eficiência da IA na execução de tarefas complexas. Introdução à IA para Usuários Empresariais: Destinado a líderes empresariais, este curso destaca a importância da IA para todos os níveis organizacionais, não se limitando a desenvolvedores ou cientistas de dados. Introdução ao Machine Learning: Oferece uma visão geral sobre machine learning para iniciantes, incluindo conceitos básicos, exploração de dados e o ciclo de vida do Machine Learning. fluêncIA: Focado na IA generativa, este curso, ministrado exclusivamente por especialistas mulheres da Microsoft, visa desmistificar a presença feminina na tecnologia e incentivar a igualdade de gênero no setor.

Acesso e parcerias para o curso

Os cursos estão disponíveis em português através das plataformas de ensino de parceiros do Conecta+, incluindo Escola do Trabalhador 4.0, ATN, e Capacítate da Trust for the Americas. Os temas abordados vão desde a história da IA até a ética em IA, proporcionando uma formação abrangente para os participantes.

Organizações sem fins lucrativos interessadas em oferecer esses cursos podem solicitar acesso enviando um e-mail para brzphil@microsoft.com, desde que possuam uma plataforma de e-learning.

Estes cursos representam uma oportunidade valiosa para profissionais e estudantes expandirem seus conhecimentos em IA e se destacarem no mercado de trabalho. A iniciativa da Microsoft reflete seu compromisso com a educação tecnológica e o desenvolvimento de talentos no campo da Inteligência Artificial.

