Seu CPF na lista do Banco do Brasil para salário de R$ 4.379,90; consulte

O Banco do Brasil, uma das mais prestigiadas instituições financeiras do país, abriu uma grande oportunidade para profissionais que buscam estabilidade e crescimento na carreira. O processo seletivo da BB Tecnologia, uma subsidiária focada em soluções tecnológicas inovadoras, encerrou recentemente as inscrições para cerca de 138 vagas, prometendo salários iniciais tentadores de R$ 4.379,90.

Este concurso atraiu a atenção de muitos candidatos ansiosos por fazer parte do time de especialistas que lideram a transformação digital no setor bancário.

Oportunidade no Banco do Brasil: concurso oferece salário inicial de R$ 4.379,90.

Lista do Banco do Brasil para salário de R$ 4.379,90

A seleção dos candidatos será feita através de uma prova objetiva, programada para o dia 6 de agosto. Aqueles que não conseguirem ser aprovados nesta fase inicial ainda terão a chance de ser convocados posteriormente, graças à formação de um cadastro reserva.

Para esclarecer qualquer dúvida relacionada ao processo, os candidatos podem visitar o site da Fundação Getúlio Vargas, responsável pela organização do concurso.

O concurso contempla dois perfis de cargos: Analista e Técnico. Os exames para os candidatos a analistas serão realizados pela manhã, com início às 8h (horário de Brasília), e duração de 4h30. Os técnicos, por sua vez, farão suas provas no turno da tarde, a partir das 15h, também com 4h30 de duração.

Ambos os exames contarão com 70 questões de múltipla escolha e uma redação dissertativa-argumentativa, abrangendo diversas áreas de conhecimento específicas para cada perfil de cargo.

Temas Abordados nas Provas

Para os candidatos ao cargo de Técnico – Perfil Interno, as disciplinas incluem Língua Portuguesa, Raciocínio Lógico-Matemático, Conhecimentos Gerais, Informática Básica, além de questões específicas sobre Administração, Arquivologia, Manutenção e Arquitetura de Computadores e Normas Regulamentadoras.

Já os candidatos ao perfil de Técnico – Perfil Atendimento se depararão com questões similares, com adições focadas em Eletricidade e Eletrônica, Manutenção de Computadores, Arquitetura de Computadores e Equipamentos de Automação Bancária.

O perfil de Analista, seja Interno ou Tecnológico, requer conhecimentos em Língua Portuguesa, Raciocínio Lógico-Matemático, Matemática, Estatística, Conhecimentos Gerais, e varia de acordo com a especialização de cada área, incluindo disciplinas como Administração Pública, Economia, Gestão Governamental, Ciência de Dados, Desenvolvimento de Sistemas, Banco de Dados, Infraestrutura Tecnológica e Segurança da Informação.

Como se inscrever no concurso do BB?

Para participar dos concursos do Banco do Brasil, os interessados devem se inscrever através do site da Fundação Cesgranrio, responsável pela organização do processo seletivo. As oportunidades oferecidas pelo Banco do Brasil não seguem um calendário fixo, contudo, tem sido observada a realização de seleções anualmente.

Com isso, é crucial que os candidatos fiquem atentos às novidades divulgadas tanto pelo banco quanto pela banca organizadora, visto que o período de inscrição usualmente se estende por aproximadamente quatro meses.

O procedimento para se inscrever é direto: os candidatos precisam apenas completar o formulário de inscrição disponível no site da Cesgranrio, mantendo-se atualizados sobre as informações do edital para assegurar a emissão do cartão de confirmação de inscrição.

Em relação ao custo para se inscrever no concurso do Banco do Brasil, a taxa é de R$50,00, que pode ser quitada por boleto bancário ou PIX. É importante, após a realização do pagamento, verificar o recebimento do cartão de confirmação para confirmar que a inscrição foi efetivada corretamente.

Veja o passo-a-passo:

Veja os principais benefícios de trabalhar no Banco do Brasil

O Banco do Brasil, como uma das instituições financeiras mais respeitadas do país, não só oferece oportunidades de carreira atrativas por meio de seus concursos públicos, mas também benefícios competitivos que se destacam no setor bancário. Entre os benefícios mais relevantes oferecidos aos seus colaboradores, destacam-se:

Participação nos lucros e resultados (PLR): uma forma de bonificação que varia conforme o desempenho do banco e do funcionário, incentivando a produtividade e o comprometimento com os objetivos da empresa.

uma forma de bonificação que varia conforme o desempenho do banco e do funcionário, incentivando a produtividade e o comprometimento com os objetivos da empresa. Vale-transporte: para facilitar o deslocamento dos funcionários entre a residência e o local de trabalho, reduzindo o impacto dos custos de transporte.

para facilitar o deslocamento dos funcionários entre a residência e o local de trabalho, reduzindo o impacto dos custos de transporte. Auxílio-creche: um benefício para os pais que trabalham no banco, proporcionando suporte financeiro para os cuidados com seus filhos pequenos.

um benefício para os pais que trabalham no banco, proporcionando suporte financeiro para os cuidados com seus filhos pequenos. Vale-alimentação: contribuição para as despesas com alimentação dos funcionários, garantindo uma alimentação adequada durante a jornada de trabalho.

contribuição para as despesas com alimentação dos funcionários, garantindo uma alimentação adequada durante a jornada de trabalho. Previdência complementar: oferece uma opção de poupança a longo prazo, permitindo que o funcionário construa um fundo de aposentadoria adicional ao benefício do INSS.

oferece uma opção de poupança a longo prazo, permitindo que o funcionário construa um fundo de aposentadoria adicional ao benefício do INSS. Plano de saúde e odontológico: para assegurar o acesso dos colaboradores e de suas famílias a serviços de saúde e odontológicos de qualidade, contribuindo para o bem-estar e qualidade de vida.

para assegurar o acesso dos colaboradores e de suas famílias a serviços de saúde e odontológicos de qualidade, contribuindo para o bem-estar e qualidade de vida. Acesso a programas de educação e capacitação contínua: incentivos para o desenvolvimento profissional e pessoal, por meio de cursos, treinamentos e outras oportunidades de aprendizado.

incentivos para o desenvolvimento profissional e pessoal, por meio de cursos, treinamentos e outras oportunidades de aprendizado. Auxílio a filhos e filhas portadores de deficiência: apoio especializado para os funcionários que têm filhos com deficiência, visando oferecer melhores condições de vida e desenvolvimento.

Esses benefícios refletem o compromisso do Banco do Brasil com o bem-estar de seus funcionários, reconhecendo a importância de oferecer não apenas uma remuneração adequada, mas também um pacote abrangente de vantagens que contribuam para a satisfação e a qualidade de vida no trabalho.

