Emprego CERTO! Pesquisa mostra 10 cursos técnicos que mais empregam

Os cursos técnicos representam uma via eficiente para a inserção no mercado de trabalho e progressão na carreira, oferecendo uma base sólida tanto para empregos imediatos quanto para estudos superiores.

Importância dos cursos técnicos na vida dos estudantes

Os cursos técnicos têm como meta principal preparar profissionais qualificados para atender às demandas do mercado de trabalho. Uma pesquisa realizada com ex-alunos do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai) de 2021 a 2023 revelou que 84,4% dos formandos conseguiram emprego em até um ano após a conclusão dos estudos, com alguns cursos registrando índices superiores a 90%.

Cursos técnicos com altas taxas de empregabilidade

O Senai, referência em educação profissional, destaca-se pela alta empregabilidade de seus cursos técnicos. Alguns dos cursos com os melhores índices de inserção no mercado são:

Mecânica (96,5%)

Alimentos (95,2%)

Mecânica de Manutenção (94,7%)

Refrigeração e Climatização (94,5%)

Eletromecânica (94,4%)

Automação Industrial (93,2%)

Fabricação Mecânica (93%)

Eletrotécnica (92,7%)

Soldagem (91,3%)

Manutenção de Máquinas Industriais (90,6%)

Estes cursos são fundamentais para o desenvolvimento de habilidades práticas e técnicas essenciais em diversas indústrias, contribuindo para a alta empregabilidade dos egressos.

Oportunidades de formação gratuita no Senai

Além dos cursos técnicos, o Senai oferece programas de capacitação gratuitos e online, acessíveis a candidatos de todo o Brasil. Estes cursos de curta e média duração cobrem uma ampla gama de áreas, contribuindo para a formação contínua e o desenvolvimento de competências específicas. Entre as opções disponíveis, destacam-se:

Por dentro da Segurança Cibernética

Veículos Elétricos e Híbridos

Preparação para o Mundo do Trabalho

Características Técnicas de Motores à Combustão Interna

Alimentos Funcionais

Metrologia Aplicada a Motores de Combustão Interna

Técnicas de Retífica de Cabeçote de Motores à Combustão Interna

Desvendando o 5G

Informática Básica na Prática

Segurança do Trabalho

Esses cursos gratuitos são uma excelente oportunidade para quem busca aprimorar habilidades, adquirir novos conhecimentos e se destacar no competitivo mercado de trabalho.

Os cursos técnicos e as formações gratuitas oferecidas pelo Senai desempenham um papel crucial na capacitação de profissionais e no fomento ao emprego e à ascensão na carreira.

Com uma abordagem prática e orientada às necessidades do mercado, esses cursos são essenciais para quem busca oportunidades de desenvolvimento profissional e sucesso na carreira.

Como se dar bem no ensino EaD?

Para se dar bem no ensino a distância (EaD), é essencial desenvolver uma rotina de estudos organizada e disciplinada. Primeiramente, estabeleça um cronograma que defina horários fixos para assistir às aulas e realizar as atividades, assim como prazos para a conclusão de tarefas. A autodisciplina é crucial, pois a flexibilidade do EaD exige responsabilidade individual para cumprir as metas de aprendizado.

Utilize as tecnologias disponíveis para maximizar seu aprendizado, como plataformas de estudo online, aplicativos e recursos digitais. Interaja com professores e colegas através de fóruns, chats e videoconferências para tirar dúvidas e trocar conhecimentos. Manter um ambiente de estudo tranquilo e livre de distrações também é fundamental para manter o foco.

Por fim, invista em desenvolver habilidades de gerenciamento de tempo e auto-motivação. Lembre-se de que, embora o EaD ofereça flexibilidade, o comprometimento e a organização são chaves para o sucesso nesse modelo de ensino.

