A trajetória profissional de Aneesh Raman, que se estende da redação de discursos na Casa Branca até sua atual posição como vice-presidente e especialista em força de trabalho no LinkedIn, ilustra uma jornada única e multifacetada.

Durante seu período como redator de discursos do presidente Barack Obama, entre 2011 e 2013, Raman recebeu um conselho valioso de seu então chefe, que ressoou profundamente em sua carreira subsequente.

Barack Obama deu esse conselho para a carreira do seu assessor; funciona para todos | Imagem de 271277 por Pixabay

Um conselho transformador

“Preocupe-se com o que você quer fazer, não com quem você quer ser.” Esse foi o conselho dado por Barack Obama, segundo compartilhado por Raman à emissora CNBC. Essa orientação reflete a abordagem de Obama em sua própria carreira, inicialmente focada em liderar comunidades em Chicago, o que, segundo Raman, foi um passo crucial no caminho de Obama até a presidência.

Foco no impacto e habilidades

Raman enfatiza a importância de se concentrar no impacto desejado através do trabalho, ao invés de perseguir um título de emprego específico. Ele aconselha jovens profissionais a considerar as habilidades necessárias para atingir seus objetivos e se certificar de que os empregos ou empregadores escolhidos contribuam para o desenvolvimento dessas competências.

Essa perspectiva é particularmente relevante em um mercado de trabalho em constante evolução, onde funções inéditas, como diretor de crescimento e analista de sustentabilidade, continuam surgindo.

Um framework para desenvolvimento de carreira

Raman propõe uma abordagem estruturada para o desenvolvimento de carreira, dividida em três fases principais:

Dos 20 aos 35 anos: Concentre-se em aprender habilidades fundamentais, alinhadas com suas paixões, talentos e áreas para melhoria. Dos 35 aos 45 anos: Aplique seu conjunto único de habilidades a questões especializadas, sejam elas específicas de um campo ou mais amplas. Aos 45 anos e além: Defina o impacto que deseja ter em sua organização e no mundo.

Segundo Raman, essa abordagem oferece uma maneira “mais segura” de construir uma carreira duradoura, pois foca em elementos controláveis pelo indivíduo, diferentemente de títulos de emprego, que podem ser efêmeros ou até inexistentes no futuro.

Uma carreira de caminhos sinuosos

A jornada profissional de Raman é um testemunho de sua capacidade de adaptar suas habilidades – narrativa e construção de coalizões – a diversas funções, desde correspondente de guerra da CNN até chefe de impacto econômico no Facebook, e, claro, como redator de discursos para Barack Obama. Ele descreve seu caminho como “linha sinuosa”, uma série de experiências aparentemente desconexas, mas unidas por um conjunto de habilidades centrais.

A carreira de Aneesh Raman exemplifica como focar nas habilidades e no impacto desejado, ao invés de títulos de emprego, pode levar a uma trajetória profissional rica e diversificada. O conselho de Obama serve como uma bússola para profissionais em qualquer estágio de sua carreira, incentivando-os a buscar significado e propósito em suas ocupações.

