A renomada marca Stanley, reconhecida por sua presença marcante em ativações de marketing no Brasil, anuncia uma promoção imperdível em celebração ao Dia do Consumidor. Os aficionados por bebidas que prezam por manter a temperatura ideal terão uma excelente oportunidade de adquirir copos térmicos com um desconto significativo.

Crise? Copo Stanley aparece com valor 40% menor | Imagem via internet

Promoção exclusiva para o Dia do Consumidor

Em honra ao Dia do Consumidor, comemorado em 15 de março, a Stanley decidiu presentear seus consumidores com uma oferta especial. A promoção, válida até o dia 18 de março, abrange os copos térmicos de 473ml, específicos para cerveja, disponíveis nas cores Limestone (um rosa claro) e Saffron (amarelo).

Estes produtos estarão com uma redução de preço de quase 40%, saindo por R$ 99,90 cada, uma diferença notável do preço original de R$ 165. Essa oferta é válida tanto no site oficial da marca quanto em suas lojas físicas, destacando o compromisso da Stanley em proporcionar acessibilidade e conforto aos seus clientes.

Veja mais sobre: Como receber o 13º salário do INSS antes da hora após a liberação

Uma história de inovação e sucesso

A Stanley não é apenas mais um nome no mercado de utensílios térmicos; é uma marca com uma história rica de inovação e sucesso. Fundada por William Stanley Jr em 1913, a empresa revolucionou o conceito de conservação térmica com a introdução de um design que utiliza um vácuo entre as paredes para impedir a troca de temperatura.

Esse mecanismo garante que bebidas quentes permaneçam assim por 45 minutos e bebidas frias, incluindo aquelas com gelo, mantenham-se geladas por até 15 horas.

Desde que a PMI Worldwide adquiriu a Stanley em 2014, através da compra da empresa Aladdin, a marca ganhou notoriedade no Brasil, especialmente no Sul do país. A abertura de uma loja no Beiramar Shopping, em Florianópolis, Santa Catarina, marca a expansão da presença física da Stanley, sendo esta a 32ª loja da marca no Brasil.

Além dos copos térmicos para cerveja, a Stanley tem ampliado seu portfólio de produtos de hidratação, com destaque para o Quencher, um produto que já é fenômeno nos Estados Unidos. Este item, que chegou ao Brasil em março do ano passado, promete ser a próxima grande tendência, trazendo inovação e estilo para o mercado de hidratação.

Um legado de qualidade e compromisso

A Stanley construiu seu legado com base na qualidade excepcional de seus produtos e no compromisso com a satisfação do consumidor. A promoção do Dia do Consumidor é apenas um exemplo de como a marca procura retribuir o apoio e a lealdade de seus clientes.

Parcerias estratégicas com empresas como Burger King, em São Paulo, e Nosso Camarote, no Rio de Janeiro, durante o último Carnaval, demonstram a habilidade da Stanley em manter-se relevante e presente em momentos chave, sempre buscando maneiras inovadoras de engajar com o público.

A jornada da Stanley, desde sua fundação até se tornar um símbolo de inovação e qualidade, é um testemunho do seu compromisso em oferecer soluções práticas e estilosas para a conservação de bebidas. Com a promoção do Dia do Consumidor, a marca reafirma seu papel de liderança no mercado e seu desejo de continuar a servir seus consumidores com produtos de excelência.

Veja mais sobre: Poupança de R$ 200,00 para estudantes brasileiros será liberada nesta semana