Faculdade virtual DE GRAÇA: inscrições para Univesp terminam em abril

Em um mundo onde a educação é a chave para o futuro, a Universidade Virtual do Estado de São Paulo (Univesp) abre portas para uma oportunidade única: cursar o ensino superior de forma totalmente gratuita.

Com a oferta de mais de 23 mil vagas espalhadas em 425 polos por todo o território do Estado, esta é sua chance de transformar sua vida profissional e pessoal sem preocupações financeiras.

Transforme seu futuro com a Univesp: cursos gratuitos de graduação a distância. Inscreva-se até 08 de abril e comece sua jornada acadêmica sem sair de casa! (Foto divulgação)

Faculdade virtual DE GRAÇA, conheça a Univesp

A Univesp não mede esforços para garantir a acessibilidade à educação de alta qualidade. Oferecendo cursos em áreas cruciais para o desenvolvimento do mercado de trabalho – desde Letras, Matemática e Pedagogia até Ciência de Dados, Engenharia de Computação, Tecnologia da Informação, Administração, Engenharia de Produção e Tecnologia em Processos Gerenciais – há um caminho para cada aspiração.

O prazo final para se inscrever é 08 de abril de 2024, e o processo é feito inteiramente online, garantindo praticidade e segurança.

Para aqueles preocupados com custos, a inscrição tem um valor acessível de R$ 52,00, e existem políticas de isenção e redução da taxa para quem precisa.

Além disso, a Univesp oferece a possibilidade de utilizar as notas do ENEM para complementar a avaliação, uma chance extra para quem busca maximizar suas chances de sucesso.

Entenda o cronograma do vestibular

Inscrições Abertas: De 06/02, às 15h até 08/04, às 21h. Disponível exclusivamente pelo site oficial da Univesp.

Período de Isenção e Redução da Taxa: De 06/02, às 15h até 16/02, às 21h. Oportunidade para candidatos inscritos no CadÚnico ou que atendam a critérios específicos.

Resultado da Isenção/Redução: Divulgado em 05/03, a partir das 15h.

Recursos para Isenção/Redução: Aceitos nos dias 06/03 e 07/03.

Análise dos Recursos da Isenção/Redução: Resultados divulgados em 20/03, a partir das 15h.

Resultados de Pedidos de Atendimento Diferenciado/Nome Social: Disponíveis em 22/04, a partir das 15h.

Recursos para Atendimento Diferenciado/Nome Social: Dias 23/04 e 24/04.

Locais de Prova: Divulgados em 21/05, a partir das 15h.

Realização da Prova (Objetiva e Redação): 26/05, com início às 13h.

Divulgação do Gabarito Oficial: Em 27/05, a partir das 15h.

Período para Recursos contra o Gabarito: De 27/05 a 29/05.

Resultado Final e Primeira Chamada: Anunciados em 25/06, a partir das 15h.

Matrícula da 1ª Chamada: De 27/06 a 01/07.

Segunda Chamada: Divulgação em 10/07, a partir das 15h, com matrículas até 16/07.

Terceira Chamada: Publicação em 17/07, a partir das 15h, com matrículas em 18/07 e 19/07.

Início das Aulas: Previsto para 29/07.

Inscrições abertas para a Univesp até 08 de abril! Não perca a chance de cursar o ensino superior gratuitamente em uma universidade reconhecida e com flexibilidade total. (Foto divulgação)

Conheça a Univesp e os benefícios para estudantes

A Universidade Virtual do Estado de São Paulo (Univesp) é uma instituição pioneira no cenário educacional brasileiro, representando uma inovadora iniciativa do Governo do Estado de São Paulo para oferecer educação superior pública, gratuita e de qualidade a distância.

Fundada com o objetivo de democratizar o acesso ao ensino superior, a Univesp permite que pessoas de todo o estado, independentemente de sua localização geográfica, possam cursar graduações em áreas fundamentais para o desenvolvimento pessoal e profissional.

Com uma plataforma de aprendizagem virtual robusta e polos de apoio presencial distribuídos estrategicamente, a universidade se adapta às necessidades dos estudantes modernos, oferecendo flexibilidade de horários e a possibilidade de conciliar os estudos com outras atividades diárias.

Os benefícios para os estudantes da Univesp vão além da gratuidade e acessibilidade. A instituição proporciona um ambiente de aprendizado dinâmico, onde os alunos são estimulados a desenvolver não apenas conhecimentos técnicos, mas também habilidades socioemocionais essenciais no mercado de trabalho atual, como capacidade de adaptação, trabalho em equipe e pensamento crítico.

