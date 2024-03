Seu CPF está entre os quase 7 milhões que pagarão ZERO de IPVA?

Em uma decisão significativa, o Senado Federal aprovou uma proposta de emenda à Constituição (PEC) que pode alterar a forma como o Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) é cobrado em todo o Brasil.

A medida, que agora avança para a Câmara dos Deputados, propõe isentar o pagamento do IPVA para veículos fabricados há mais de 20 anos. Essa mudança legislativa tem o potencial de afetar diretamente cerca de 6,7 milhões de motoristas no país.

Unificação da isenção de IPVA

A aprovação desta PEC pelo Senado, com 65 votos a favor e quatro contrários, marca um passo importante rumo à padronização da isenção do IPVA em todo o território nacional. Atualmente, a decisão sobre a isenção desse imposto varia significativamente entre os diferentes estados e o Distrito Federal, levando a uma grande disparidade nas regras aplicadas.

A proposta visa eliminar essas diferenças, garantindo que todos os veículos com mais de 20 anos de fabricação sejam isentos do IPVA, independentemente do estado em que estão registrados.

Impacto da pandemia e justificativa da proposta

A iniciativa, encabeçada pelo senador Cleitinho (Republicanos-MG), surge em resposta ao cenário econômico pós-pandemia de Covid-19, que viu um aumento no preço dos veículos novos e usados e uma redução do poder aquisitivo da população.

Este contexto levou a um crescimento na quantidade de veículos com mais de 20 anos de fabricação, justificando a necessidade de uma isenção de IPVA que acompanhe essa tendência.

Estados afetados pela nova regulação

Embora a proposta busque uniformizar a isenção do IPVA em âmbito nacional, alguns estados que já possuem políticas mais favoráveis, como Amapá e Roraima, não serão afetados. No entanto, a PEC impactará diretamente cinco estados que atualmente não oferecem isenção para veículos com essa antiguidade ou que possuem critérios mais restritivos.

Estados como Santa Catarina e Tocantins, onde a isenção atualmente se aplica apenas a veículos com mais de 30 anos, terão que ajustar suas legislações para se alinhar ao novo padrão de 20 anos.

Visão geral e benefícios potenciais

A Secretaria Nacional de Trânsito (Senatran) estima que, apenas em Minas Gerais e Pernambuco, aproximadamente 5,4 milhões de veículos serão beneficiados pela isenção do IPVA caso a PEC seja promulgada. Com um total de 39,3 milhões de veículos fabricados há mais de 20 anos no Brasil até janeiro de 2024, São Paulo destaca-se como o estado com o maior número de carros elegíveis para a isenção sob a nova regra.

A aprovação da PEC que propõe a isenção de IPVA para veículos com mais de 20 anos de fabricação representa um avanço significativo na política tributária brasileira, com o potencial de beneficiar milhões de proprietários de veículos antigos.

A medida reflete uma adaptação às realidades econômicas pós-pandemia e uma tentativa de harmonizar as políticas de tributação de veículos em todo o país. À medida que a proposta avança para a Câmara dos Deputados, o Brasil aguarda com expectativa os desdobramentos dessa importante discussão legislativa.

