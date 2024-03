Uma medida recentemente aprovada pelo presidente Lula e pelo ministro da Previdência, Carlos Lupi, definiu um novo repasse para aposentados e pensionistas do INSS nos próximos meses.

Esta ação visa proporcionar um alívio financeiro adicional para os mais de 33 milhões de beneficiários, os quais receberão um adicional de R$ 1.412 em suas contas ainda neste ano. Tal quantia será distribuída em duas parcelas, organizadas conforme o número final do cartão do benefício.

Aposentados do INSS receberão até R$ 1,4 mil a mais nos próximos meses; veja como | Foto: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br

Antecipação do 13º Salário do INSS

O repasse extra, equivalente a um salário mínimo, representa a antecipação do 13º salário do INSS. Com isso, os aposentados e pensionistas não precisarão esperar até o fim do ano para ter acesso a esse recurso, como é comum para os trabalhadores regidos pela CLT.

Essa antecipação já ocorre há alguns anos, gerando expectativa anual entre os beneficiários. De acordo com o decreto liberado, a primeira parcela do benefício será paga em abril, correspondendo a 50% do valor. A segunda parcela, referente à outra metade do valor, será depositada junto ao benefício do mês de maio.

Calendário de pagamento do 13º do INSS para beneficiários de até um salário mínimo

O calendário foi estabelecido com base no último número do benefício e, também, no valor do pagamento recebido pelo beneficiário. Para aqueles que recebem benefícios de até um salário mínimo, as datas de pagamento são as seguintes:

Final do benefício 1: 24 de abril

Final do benefício 2: 25 de abril

Final do benefício 3: 26 de abril

Final do benefício 4: 29 de abril

Final do benefício 5: 30 de abril

Final do benefício 6: 02 de maio

Final do benefício 7: 03 de maio

Final do benefício 8: 06 de maio

Final do benefício 9: 07 de maio

Final do benefício 0: 08 de maio

Pagamentos para Beneficiários com renda acima do salário mínimo

Para aqueles que recebem benefícios acima do valor do salário mínimo, os repasses ocorrerão conforme o seguinte calendário:

Final do benefício 1 e 6: 02 de maio

Final do benefício 2 e 7: 03 de maio

Final do benefício 3 e 8: 06 de maio

Final do benefício 4 e 9: 07 de maio

Final do benefício 5 e 0: 08 de maio

Essa organização busca garantir que todos os beneficiários tenham acesso ao seu adicional de forma clara e eficiente, contribuindo para a estabilidade financeira desses indivíduos em um momento crucial..

Vale a pena fazer consignado do INSS?

Para os beneficiários do INSS, o empréstimo consignado pode ser uma opção atraente devido às suas taxas de juros mais baixas em comparação com outras modalidades de empréstimo pessoal.

Por meio do consignado, é possível obter uma quantia em dinheiro com desconto direto na folha de pagamento ou no benefício previdenciário, o que reduz o risco de inadimplência para o banco ou instituição financeira. Além disso, as condições de pagamento são mais flexíveis, possibilitando prazos mais longos e parcelas fixas.

No entanto, é importante analisar cuidadosamente as condições oferecidas por diferentes instituições financeiras e garantir que o empréstimo seja contratado de maneira consciente, levando em consideração a capacidade de pagamento e as necessidades financeiras individuais. Em resumo, o empréstimo consignado do INSS pode ser uma alternativa vantajosa, desde que seja utilizado de forma responsável e planejada.

