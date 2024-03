Quem ainda pode receber PIS/Pasep em 2024? Saque chega a R$ 1.412

O Abono Salarial é um dos benefícios mais importantes concedidos anualmente aos trabalhadores de baixa renda no Brasil. Destinado àqueles que recebem até dois salários-mínimos de remuneração mensal de empregadores contribuintes do PIS ou do PASEP, esse auxílio representa um alívio financeiro significativo para milhões de brasileiros.

Neste artigo, vamos explorar quem tem direito ao abono, como é calculado o valor a ser recebido em 2024 e o calendário de pagamento, além de fornecer informações sobre como buscar orientações sobre o benefício.

Quem tem direito ao Abono Salarial PIS/PASEP?

Para usufruir do Abono Salarial, é necessário atender a certos critérios estabelecidos pelo governo brasileiro. Os requisitos são:

Exercício de atividade remunerada: O trabalhador deve ter exercido atividade remunerada por pelo menos 30 dias no ano-base. Cadastro no PIS/PASEP: É necessário estar cadastrado há pelo menos 5 anos no Fundo de Participação PIS-Pasep ou no Cadastro Nacional de Informações Sociais (CNIS).

Aqueles que cumprirem esses critérios têm direito garantido ao benefício.

Valor do Abono PIS/Pasep em 2024

O valor do Abono Salarial é calculado com base no número de meses trabalhados no ano-base e é diretamente influenciado pelo salário-mínimo vigente. Com o salário-mínimo estabelecido em R$ 1.412,00 em 2024, os valores do abono são os seguintes:

1 mês trabalhado : R$ 118,00

: 2 meses trabalhados : R$ 235,00

: 3 meses trabalhados : R$ 353,00

: O valor aumenta proporcionalmente de acordo com o número de meses trabalhados, até o máximo de 12 meses, que corresponde ao valor total de R$ 1.412,00.

Esses valores são essenciais para garantir que o benefício cumpra sua função de auxiliar financeiramente os trabalhadores de baixa renda.

Calendário de pagamento do Abono Salarial

O calendário de pagamento do Abono Salarial é organizado de acordo com o mês de aniversário do trabalhador e se estende de fevereiro a dezembro de 2024. Veja abaixo a programação:

Janeiro : a partir de 15/02/2024

: a partir de Fevereiro : a partir de 15/03/2024

: a partir de Março e Abril : a partir de 15/04/2024

: a partir de Maio e Junho : a partir de 15/05/2024

: a partir de Julho e Agosto : a partir de 17/06/2024

: a partir de Setembro e Outubro : a partir de 15/07/2024

: a partir de Novembro e Dezembro: a partir de 15/08/2024

Essa divisão possibilita que os trabalhadores recebam o benefício de acordo com sua data de nascimento, facilitando a organização e planejamento financeiro.

Atendimento ao cidadão

Para esclarecer dúvidas e obter informações adicionais sobre o Abono Salarial, os trabalhadores podem recorrer a diferentes canais de atendimento. Entre eles estão o Aplicativo Carteira de Trabalho Digital, que oferece uma interface amigável para consulta de dados relacionados ao benefício, e os portais da Caixa Trabalhador e do Banco do Brasil, onde é possível encontrar informações detalhadas sobre o processo de recebimento do abono. Além disso, as agências da Caixa Econômica Federal e do Banco do Brasil estão disponíveis para atendimento presencial, oferecendo suporte e orientações aos trabalhadores que necessitam de assistência.

Em resumo, o Abono Salarial é um recurso essencial para os trabalhadores de baixa renda no Brasil, proporcionando um apoio financeiro fundamental para o sustento e a melhoria da qualidade de vida. Ao cumprir os requisitos estabelecidos e seguir o calendário de pagamento, os trabalhadores podem garantir o recebimento desse benefício importante.

