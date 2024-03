A Federação Brasileira de Bancos (Febraban) deu início, nesta sexta-feira (15), a um significativo mutirão para negociação de dívidas, estendendo-se até o dia 15 de abril. Este movimento, em colaboração com o Banco Central, a Secretaria Nacional do Consumidor (Senacon) do Ministério da Justiça e Segurança Pública, e Procons de todo o Brasil, marca uma campanha nacional dedicada a facilitar a resolução de pendências financeiras.

Bancos começam mutirão de RENEGOCIAÇÃO de dívidas; como participar | Foto: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

Abrangência da negociação

O foco está em diversas modalidades de dívidas, incluindo aquelas relacionadas a cartão de crédito, cheque especial, crédito consignado, entre outras contraídas junto a bancos e instituições financeiras. São elegíveis para negociação as dívidas em atraso que não estejam vinculadas a garantias ou que não tenham prescrito.

Como participar

Para os interessados em renegociar suas pendências, há dois caminhos principais: o contato direto com as instituições financeiras, por meio de seus canais oficiais, ou a utilização do portal consumidor.gov.br, operado pela Senacon. No caso do portal, é necessário possuir uma conta no Gov.br com nível de acesso Prata ou Ouro.

Adicionalmente, o Sistema Nacional de Atendimento ao Consumidor – Proconsumidor serve como uma ponte para a consolidação de pedidos e reclamações feitos através dos Procons e defensorias públicas nacionais, facilitando a comunicação e resolução das negociações.

Benefícios e condições

A Febraban enfatiza o compromisso dos bancos em oferecer condições mais vantajosas aos clientes, visando a redução do endividamento e o alívio financeiro. Entre as possibilidades estão a redução de taxas, prorrogação de prazos de pagamento, e até a migração para modalidades de crédito com custos inferiores.

Educação financeira

Como parte da campanha, os consumidores terão à disposição materiais e conteúdos educativos sobre gestão financeira. A página Meu Bolso em Dia, gerida pela Febraban, disponibiliza orientações sobre como engajar-se na campanha, bem como uma lista das instituições participantes.

Consulta de informações financeiras

Através do sistema Registrato, do Banco Central, é possível que os consumidores façam uma verificação abrangente de suas condições financeiras, incluindo empréstimos, contas bancárias ativas, chaves Pix, entre outros dados relevantes.

Este mutirão representa uma oportunidade ímpar para indivíduos endividados buscarem uma saída negociada para suas dívidas, com o suporte de órgãos reguladores e de defesa do consumidor. Além de facilitar a renegociação, a iniciativa enfatiza a importância da educação financeira, fornecendo recursos que podem ajudar na prevenção de futuros endividamentos.

