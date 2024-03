A Horus, empresa de inteligência de mercado, revelou em sua pesquisa recente que os consumidores estão enfrentando preços mais elevados para os ovos de Páscoa neste ano. O estudo, conduzido entre janeiro e fevereiro, comparou o custo de diferentes categorias de chocolate em todo o Brasil, apontando um aumento médio de 11% nas barras de chocolate, 10,5% nos chocolates e bombons, e um significativo 1,8% nos ovos de Páscoa.

Prepare o bolso! Ovo de Páscoa bate recorde de preço em 2024; entenda por que | Imagem via Divulgação

Análise do mercado de chocolates

Anna Carolina Veiga Fercher, da Horus, destaca que apesar dos ovos de Páscoa apresentarem um aumento menor em comparação a outras categorias, a expectativa é de uma continuidade na tendência de alta.

O estudo também mostra que o custo por grama do chocolate nos ovos de Páscoa é superior ao de outros produtos disponíveis ao longo do ano. Previsões indicam que os preços podem começar a diminuir apenas na semana que antecede o feriado, à medida que o varejo busca liquidar os estoques.

Segundo a pesquisa, baseada na análise de aproximadamente 500 milhões de notas fiscais, a alta nos preços dos ovos de Páscoa em determinadas marcas e pesos chegou a 26% nos dois primeiros meses do ano, uma marca consideravelmente maior que a alta média de 0,4% registrada no mesmo período em 2023.

Você pode gostar: Ritual simples para atrair dinheiro em fevereiro: 3 passos

Cenário econômico e produção

O aumento nos preços é atribuído ao elevado custo de produção, impulsionado pelas cotações do cacau, açúcar e leite. Para 2024, estima-se que a produção de ovos e itens de Páscoa ultrapasse as 12,5 mil toneladas, refletindo um otimismo do setor baseado em um cenário econômico favorável, com inflação controlada e crescimento do PIB.

Desafios nas lavouras de Cacau

A situação das lavouras na Costa do Marfim e em Gana, responsáveis por 60% da produção mundial de cacau, é um dos fatores críticos para o aumento dos preços. A seca prolongada na região, exacerbada pelo El Niño, comprometeu a qualidade e produtividade do cacau, levando a uma pressão nos preços da commodity.

Atualmente, os preços do cacau estão atingindo níveis recordes, superando US$ 6.000 por tonelada na bolsa de Nova York.

Perspectivas para o setor de chocolates no Brasil

O Brasil, embora seja um produtor relevante de cacau, ainda depende de importações para suprir a demanda da indústria processadora nacional. No ano passado, o país importou 19 mil toneladas de cacau, evidenciando a dependência do mercado externo. As indústrias nacionais anteciparam a compra do cacau para a produção de Páscoa no terceiro trimestre de 2023, quando os preços estavam mais baixos.

Este cenário desafia tanto consumidores quanto a indústria, que precisam navegar num ambiente de custos crescentes e expectativas de consumo moderadas, reforçando a importância de estratégias de compra antecipada e gestão eficiente dos recursos.

Veja os preços dos ovos da páscoa

Você pode gostar: Sua moeda de 1 real tem um passarinho desenhado? Ela pode valar mais de R$ 20.000