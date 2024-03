Em tempos de inflação acelerada, tradicionais prazeres como visitar o supermercado ou abastecer o carro tornaram-se desafios econômicos significativos para muitas famílias brasileiras. Esse cenário também se reflete nas festividades da Páscoa, onde o aumento dos preços dos ovos de chocolate colocou muitos consumidores em uma situação difícil.

Para economizar: 5 alternativas ao ovo de Páscoa caro | Imagem via Internet

Cinco alternativas econômicas para a Páscoa

Uma pesquisa conduzida pelo Procon Municipal, entre 28 de março e 1º de abril deste ano, revelou um acréscimo médio de 19,53% no preço dos ovos de chocolate em comparação com 2021. Diante desse aumento, muitos buscam alternativas para não deixar a comemoração passar em branco, especialmente para as famílias com crianças.

Ovos de Páscoa Caseiros

Os ovos artesanais emergem como uma excelente alternativa aos produtos industrializados. Geralmente feitos com ingredientes de alta qualidade e uma vasta gama de sabores, eles oferecem mais recheio e costumam ser mais em conta. Para os entusiastas da cozinha, preparar ovos em casa é uma opção viável e econômica, com receitas simples e acessíveis.

Receita de Ovo de Páscoa caseiro:

Ingredientes:

240g de chocolate ao leite ou meio amargo

1 forma para ovo de Páscoa de 500g

Modo de Preparo: Derreta a maioria do chocolate, misture até homogêneo, adicione o restante do chocolate e misture até alcançar a temperatura ideal. Use a forma para criar a casca do ovo e recheie a gosto.

Colomba Pascal

Essa tradicional sobremesa, em formato de pomba, é mais acessível que os ovos de Páscoa e mantém a tradição da festividade com um toque religioso. Pode ser preparada em casa com ingredientes simples, representando uma alternativa para quem deseja economizar sem abrir mão do sabor.

Barras de Chocolate

Como alternativa aos ovos de Páscoa, as barras de chocolate são mais baratas e igualmente apreciadas. A compra de barras equivalentes ao peso do ovo desejado permite manter a tradição do chocolate na Páscoa sem comprometer o orçamento.

Brigadeiro

O brigadeiro, doce icônico brasileiro, oferece flexibilidade e variedade, com opções de sabores que vão além do chocolate tradicional. É uma alternativa de baixo custo que permite inovação na apresentação, como brigadeiros enrolados, no copinho ou de colher.

Trufas e Bombons

Normalmente associados a casamentos e aniversários, trufas e bombons também são ótimas escolhas para a Páscoa. Com diversas opções de recheios, esses doces, especialmente quando apresentados em caixas decoradas, são capazes de encantar e satisfazer, mesmo na ausência do tradicional ovo de Páscoa.

Embora a inflação tenha impactado os preços dos ovos de Páscoa, a criatividade e a disposição para explorar alternativas podem garantir uma comemoração deliciosa e acessível. As opções vão desde a confecção de ovos de Páscoa caseiros até a escolha de trufas e bombons, permitindo que todos celebrem essa data especial sem prejudicar suas finanças.

