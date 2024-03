Declaração expressa: como enviar o Imposto de Renda rapidinho em 2024

Nada traz mais o sinal dos tempos modernos do que a possibilidade de resolvermos questões burocráticas com apenas alguns cliques.

E quando se trata do Imposto de Renda 2024, a modernidade chega com a declaração pré-preenchida, um recurso que promete simplificar drasticamente a vida do contribuinte.

Com a rotina corrida do dia a dia, economizar tempo é essencial. Por isso, a Receita Federal trouxe uma inovação que é quase como um passe de mágica para quem precisa declarar o Imposto de Renda. Veja!

Simplifique sua declaração do Imposto de Renda 2024 usando a opção pré-preenchida. Confira quem está obrigado a declarar e como evitar atrasos.

Um guia simplificado para a declaração pré-preenchida

A declaração pré-preenchida é uma facilidade incrível, disponibilizando quase todas as informações necessárias para a declaração automaticamente.

Isso é possível graças aos dados já existentes na base da Receita Federal, tornando o processo muito mais ágil. Para utilizar esse recurso, é simples:

Baixe o programa gerador da declaração no site da Receita Federal. Acesse com suas credenciais e selecione a opção de iniciar a declaração a partir da pré-preenchida. Verifique e atualize as informações necessárias, garantindo que tudo esteja correto.

O importante é ter uma conta no Gov.br de níveis ouro ou prata, algo que a maioria dos brasileiros já possui ou pode obter facilmente.

Em suma, esse método não só acelera o processo como também diminui as chances de erro, algo que todos desejam evitar.

Quem deve declarar o Imposto de Renda em 2024?

Não são todos que precisam passar pelo processo de declaração. Para 2024, as regras ficaram assim:

Isenção para quem ganhou até R$ 24.511,92 no ano-base.

para quem ganhou até R$ 24.511,92 no ano-base. Obrigação de declarar para quem teve rendimentos tributáveis acima de R$ 30.639,90 ou rendimentos isentos acima de R$ 200 mil, entre outras situações.

É essencial se informar e entender bem as regras para não acabar deixando passar a obrigação de declarar.

E se eu não declarar?

Atrasar ou simplesmente não entregar a declaração pode gerar dores de cabeça. Multas que começam em R$ 165,74 e podem chegar a 20% do imposto devido são apenas o começo. Ficar em dia com a Receita é crucial para evitar complicações futuras.

Restituição do Imposto de Renda

A restituição é sempre aguardada com ansiedade. Para 2024, as datas de liberação seguem um calendário específico, começando em 31 de maio.

É importante ficar atento ao site da Receita Federal para consultar a situação da sua restituição.

Feito para facilitar

A declaração pré-preenchida é um reflexo do avanço tecnológico a favor do cidadão. Com ela, o processo de declarar o Imposto de Renda se torna menos tedioso e mais eficiente.

Este ano, encare a declaração de imposto com confiança. Utilize as facilidades proporcionadas pela tecnologia para garantir que essa obrigação seja cumprida sem stress.

Assim, você pode voltar sua atenção para o que realmente importa em sua vida, sabendo que sua situação fiscal está sob controle.

Declare com sabedoria, declare sem complicação e sinta a leveza de ter cumprido mais essa tarefa com sucesso.

