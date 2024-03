Guia para fazer o dinheiro render mais no Nubank do que na poupança

Nos dias atuais, fazer o dinheiro render mais é uma das principais metas de quem deseja garantir um futuro financeiro estável e promissor.

Nesse sentido, a Conta Digital Nubank surge como uma alternativa moderna e eficiente à tradicional poupança, oferecendo rendimentos atrativos e uma série de vantagens que podem ajudar a maximizar seus ganhos financeiros.

Entenda o rendimento do Nubank

O Nubank, conhecido por sua inovação e praticidade, propõe uma forma de poupança modernizada, remunerando o saldo em conta com 100% do CDI para valores mantidos por mais de 30 dias.

Em números, isso significa um rendimento anual de 11,65%, ficando próximo à taxa Selic atual de 11,25%. Traduzindo para uma linguagem mais simples: seu dinheiro não só fica seguro, mas também cresce a um ritmo acelerado, aproximadamente 0,92% ao mês.

Para colocar em perspectiva, a poupança tradicional rende 0,5% mais a Taxa Referencial, mas apenas quando a Selic está acima de 8,5%. Com o Nubank, a diferença no rendimento pode representar um aumento considerável nos seus ganhos financeiros ao longo do tempo.

Comparando: Nubank vs. Poupança Tradicional

Vamos a um exemplo prático: se você depositar R$ 1.000 na sua conta do Nubank e deixar por dois anos, ao final, considerando o desconto do Imposto de Renda, você teria R$ 1.194,23.

Na poupança, esse mesmo valor se transformaria em R$ 1.128,91. É fácil ver a diferença: com o Nubank, seu rendimento líquido seria de R$ 194,23, R$ 65,32 a mais do que se tivesse deixado o dinheiro na poupança.

Vantagens que vão além do rendimento

Além de oferecer uma remuneração automática vantajosa, o Nubank destaca-se por permitir depósitos mensais. Imagine começar com R$ 1.000 e adicionar R$ 200 todo mês; após três anos, você teria um saldo líquido de R$ 9.567,21, ou seja, um rendimento líquido de R$ 1.367,21, significativamente mais alto do que o obtido na poupança, onde o lucro seria de apenas R$ 875,85.

Mas não é só isso: a conta digital do Nubank também oferece transferências gratuitas e ilimitadas, agendamentos de pagamento e a possibilidade de realizar compras no débito, além de contar com um atendimento ao cliente rápido e eficiente. Esses fatores, quando combinados com a facilidade de gerenciar sua conta pelo aplicativo, tornam a experiência de economizar e investir com o Nubank extremamente atraente e conveniente.

Optar pela Conta Digital Nubank em vez da Poupança Tradicional não só pode trazer benefícios significativos em termos de rendimento, mas também oferece maior liberdade e praticidade no gerenciamento das suas finanças. Se você busca uma maneira inteligente e moderna de fazer seu dinheiro crescer, o Nubank pode ser a escolha certa para você, veja o vídeo sobre: