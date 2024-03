Descubra quando acaba de vez o calor de 2024; está chegando

Você já sentiu o calor escaldante dos últimos dias? As temperaturas têm surpreendido a todos, com termômetros beirando os 40ºC.

Mas a grande questão que fica no ar é: até quando vamos enfrentar esse calor intenso? A previsão do tempo tem novidades sobre essa onda de altas temperaturas que parece não ter fim.

Está previsto que, pelo menos até o meio da próxima semana, o calor vai continuar mostrando sua força. Mas não se preocupe, há uma luz no fim do túnel!

Temperaturas acima dos 40ºC dominam o cenário, mas o fim está próximo. Entenda quando o calor intenso vai diminuir no Brasil. (Foto: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br).

Atenção máxima em cinco estados

O pico da onda de calor está marcado para ocorrer entre esta quinta e sábado, prometendo temperaturas que vão deixar muita gente buscando refúgio na sombra e água fresca.

Entretanto, conforme as análises, as temperaturas começam a dar uma trégua após a próxima terça-feira (20).

Especialmente para os moradores do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo e Mato Grosso do Sul, o alerta é vermelho.

Esses estados podem esperar temperaturas até 5ºC acima do normal, mantendo o alerta de perigo vigente até o dia 15 de março.

Mas o que está por trás desse calor todo? O fenômeno El Niño e as massas de ar quente e seco têm um papel crucial nesse cenário, ampliando a intensidade do calor em várias regiões.

Além disso, as mudanças climáticas contribuem para o surgimento de eventos extremos como esse.

Não deixe de conferir: Subway vai fechar? Empresa pede recuperação judicial no Brasil

Quando o calor vai embora?

A expectativa é que, após o auge deste período quente, as temperaturas comecem a cair, proporcionando um alívio tão esperado.

Até lá, o jeito é encontrar formas de se refrescar e manter-se hidratado. Os efeitos do calor são sentidos por todos, desde a dificuldade para dormir até os desafios para se manter produtivo durante o dia.

Por isso, é essencial buscar alternativas para amenizar o calor, seja com ventiladores, ar-condicionado ou até mesmo um simples banho frio.

A previsão aponta para uma redução gradual das temperaturas, especialmente após a terça-feira (20), marcando o fim dessa onda de calor que tem afetado tantas pessoas.

Assim, podemos esperar dias mais frescos e agradáveis pela frente, sinalizando que o calor intenso de 2024 está, enfim, chegando ao seu fim.

Dicas para lidar com altas temperaturas

Para lidar com as altas temperaturas, siga estas dicas rápidas:

Beba bastante água para se manter hidratado. Use roupas leves e de cores claras. Feche cortinas para manter a casa fresca. Tome banhos frios para baixar a temperatura corporal. Use ventiladores ou ar-condicionado para refrescar o ambiente. Evite exercícios físicos intensos nos horários mais quentes do dia. Prefira alimentos leves e frescos, como saladas e frutas. Busque sombra quando estiver ao ar livre. Aplique protetor solar para proteger a pele. Descanse em lugares frescos sempre que possível.

Por fim, esteja preparado para dias melhores, com temperaturas mais amenas e condições climáticas favoráveis.

O calor extremo de 2024 será uma lembrança do passado, abrindo espaço para um clima mais convidativo e prazeroso.

Até lá, cuide-se e mantenha-se informado sobre as condições climáticas para planejar seu dia a dia de forma mais confortável e segura.

Veja também: Ovo de Páscoa com FGTS: como comprar chocolate com o fundo