As 11 mudanças para declarar o Imposto de Renda 2024 que você precisa conhecer

Com o início do prazo para entrega da Declaração do Imposto de Renda Pessoa Física 2024 (ano-base 2023) se aproximando, é essencial que os contribuintes estejam cientes das mudanças significativas implementadas este ano.

Desde o aumento do limite de rendimentos que obriga o envio da declaração devido à mudança na faixa de isenção, até alterações nos critérios para fundos exclusivos e offshores, estas mudanças impactarão a forma como os contribuintes brasileiros fazem o acerto de contas com o Leão. Vamos detalhar essas alterações para que você esteja bem preparado para declarar seu Imposto de Renda.

Imposto de Renda 2024: Conheça as novas regras e mudanças na declaração que impactarão milhões de contribuintes brasileiros. (Foto: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br)

Principais Mudanças na Declaração do Imposto de Renda 2024

Confira as principais mudanças que ocorreram na declaração do Imposto de Renda:

Aumento na Faixa de Isenção: O governo elevou a faixa de isenção para R$ 2.640. Limite de Rendimentos Tributáveis: Subiu de R$ 28.559,70 para R$ 30.639,90. Limite de Rendimentos Isentos e Não Tributáveis: Aumentou de R$ 40 mil para R$ 200 mil. Receita Bruta da Atividade Rural: Elevou-se de R$ 142.798,50 para R$ 153.199,50. Posse ou Propriedade de Bens e Direitos: O patrimônio mínimo necessário para declarar subiu de R$ 300 mil para R$ 800 mil. Limites de Deduções Inalterados: Sem alterações no valor da dedução por dependente, nas despesas com instrução e no desconto simplificado. Novas Regras para Fundos Exclusivos e Offshores: Detalhamento obrigatório na declaração de bens. Declaração Pré-Preenchida com Novos Dados: Agora incluirá informações sobre embarcações aéreas. Detalhamento Maior para Criptoativos: Formulários mais específicos para declarar estes ativos. Alterações nas Doações: Aumento de limites e retorno de algumas modalidades dedutíveis. Mudanças para Não-Residentes e Alimentandos no Exterior: Novos campos e regras para inclusão destes dados.

Estas mudanças visam simplificar o processo de declaração para muitos contribuintes e refletem uma tentativa de atualizar o sistema tributário de acordo com a realidade econômica atual. Além disso, a Receita Federal espera que essas atualizações ajudem a reduzir as discrepâncias e promovam maior justiça fiscal.

Veja mais sobre: Dia e hora que a restituição do Imposto de Renda cairá na conta em 2024

Confira como Declarar o Imposto de Renda

Fazer a declaração do Imposto de Renda pode parecer um desafio, mas, com um passo a passo claro, você pode tornar esse processo mais simples e eficaz. Primeiro, é essencial ter em mãos todos os documentos necessários: informes de rendimentos de empregadores e instituições financeiras, documentos de bens e imóveis, despesas que podem ser deduzidas e informações sobre dependentes.

O próximo passo é escolher entre a declaração completa ou simplificada. A completa é ideal para quem tem muitas despesas dedutíveis, como educação e saúde. Já a simplificada aplica um desconto padrão de 20% no rendimento tributável, limitado a R$ 16.754,34.

Após essa escolha, acesse o programa gerador da declaração no site da Receita Federal. Você pode optar pela declaração pré-preenchida, que já vem com várias informações inseridas, facilitando o processo. É crucial revisar todos os dados e incluir qualquer informação adicional necessária.

Informe seus rendimentos, tanto tributáveis quanto isentos, e não se esqueça de declarar investimentos, se houver. As deduções também são um ponto importante: despesas médicas, educacionais, com dependentes e pensão alimentícia podem reduzir o imposto a pagar ou aumentar a restituição.

Por fim, após conferir todos os dados, envie sua declaração e guarde o recibo. Se você tiver imposto a pagar, a Receita Federal disponibilizará as guias para pagamento. Em caso de restituição, mantenha suas informações bancárias atualizadas para recebê-la. E lembre-se: cumprir com suas obrigações fiscais evita problemas futuros e contribui para a transparência e eficiência do sistema tributário.

Você também pode gostar de: Afinal, idosos devem ou não declarar Imposto de Renda em 2024