Aprenda! 7 NOVOS idiomas feitos para os brasileiros

Você já se pegou pensando em aprender um novo idioma, mas não sabe por onde começar? A boa notícia é que, como falantes do português, temos uma vantagem incrível.

Certos idiomas nos são naturalmente mais acessíveis, graças às raízes latinas da nossa língua. Surpreendentemente, a lista inclui idiomas que, à primeira vista, parecem bem distantes do nosso.

Vamos explorar sete idiomas que se encaixam perfeitamente com os brasileiros, preparados para mergulhar nessa aventura linguística?

Aprender novos idiomas nunca foi tão acessível para brasileiros. Conheça sete opções naturais para você e comece sua jornada linguística agora. (Foto: Divulgação).

7 idiomas feitos para os brasileiros

Abaixo, veja 7 idiomas que quem fala português consegue aprender mais rápido.

1. Italiano

Italiano, com sua melodia e ritmo familiar, surge como uma escolha óbvia. A proximidade da fonética e do vocabulário com o português nos coloca à frente no aprendizado.

Imagine compreender cerca de 40% do que é dito ou escrito em italiano desde o primeiro contato! Além disso, pequenas diferenças, como o uso de verbos auxiliares e a concordância de gênero, são desafios facilmente superáveis com prática.

2. Inglês

Inglês, apesar das primeiras impressões, é mais acessível do que parece. Nossa língua já contém muitos dos sons desafiadores do inglês, e a influência do latim torna muitas palavras familiares. Isso abre um vasto mundo de possibilidades, desde viagens até oportunidades profissionais.

3. Holandês

Atravessando fronteiras linguísticas, o Holandês se apresenta como uma surpresa agradável. Sua fonética, uma vez dominada, revela uma linguagem rica, entrelaçada com influências do francês e do espanhol.

Descobrir palavras semelhantes ao português em meio ao holandês é uma experiência singular, que nos aproxima dessa língua germânica de maneira inesperada.

4. Espanhol

Espanhol, nosso vizinho linguístico, é incrivelmente acessível. A semelhança entre o português e o espanhol em termos de gramática, vocabulário e fonética facilita a transição. Cuidado, porém, com os “falsos amigos” – palavras que parecem iguais mas têm significados diferentes.

5. Francês

O Francês nos cativa com sua elegância, mas também compartilha uma base românica conosco. Os desafios da pronúncia e ortografia são pequenos obstáculos diante das similaridades em estrutura de frases e vocabulário. A familiaridade entre as línguas nos guia na jornada de aprendizado.

6 e 7. Catalão e Galego

Catalão e Galego, embora menos falados globalmente, são tesouros escondidos para os falantes de português.

Com gramáticas, vocabulários e pronúncias que refletem nossa língua, aprender esses idiomas pode ser mais um reencontro com uma língua irmã do que um desafio estrangeiro.

Finalmente, a jornada para aprender um novo idioma é tanto sobre descobrir novas culturas quanto sobre se conectar com elas.

Cada idioma nesta lista não apenas se alinha bem com o português em termos técnicos, mas também abre portas para compreender e apreciar um novo mundo de pessoas, histórias e tradições.

Seja movido pela paixão, pelo desejo de viajar ou pela busca por novas oportunidades, começar com um destes idiomas pode ser o primeiro passo rumo a uma aventura enriquecedora e transformadora.

Prepare-se para expandir seus horizontes e embarcar nessa viagem linguística com confiança e entusiasmo.

