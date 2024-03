Bolsa Família entra antes da hora em março

Neste mês, o programa Bolsa Família traz uma excelente notícia para milhares de famílias brasileiras em situação de vulnerabilidade. Em um gesto de apoio e solidariedade, o governo confirmou a antecipação do pagamento do benefício em diversas cidades do país.

Esse adiantamento não é apenas uma medida financeira, mas também um reconhecimento da importância de programas sociais robustos em tempos de incerteza. Vamos conferir as novidades e entender como essa antecipação pode fazer uma diferença significativa na vida de muitas pessoas.

Pagamento antecipado do Bolsa Família em março! Descubra como isso impacta famílias em situação de emergência e as novidades sobre o valor do benefício. (Foto: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br)

Antecipação do Bolsa Família: um Sopro de Alívio

A antecipação dos pagamentos do Bolsa Família para março é uma resposta compreensiva às necessidades das famílias que enfrentam situações de emergência. Essa medida visa proporcionar suporte financeiro adicional às famílias afetadas por desastres naturais, como enchentes e estiagens.

O calendário de pagamento terá início em 15 de março, mas para os moradores de áreas reconhecidas pelo governo federal como situações de emergência, o benefício chegará mais cedo.

A lista das localidades selecionadas será divulgada em breve pelo Ministério do Desenvolvimento Social, com algumas cidades já anunciadas em estados como Rio Grande do Norte, Bahia, Ceará, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Sul, além de localidades no Rio de Janeiro, São Paulo e Acre.

Datas de Pagamento e Valor do Benefício

As datas de pagamento do Bolsa Família seguem um calendário específico, organizado pelo final do Número de Identificação Social (NIS) dos beneficiários, começando em 15 de março e se estendendo até 28 de março. Para março, o valor médio do Bolsa Família está previsto para ser em torno de R$ 600, sem a inclusão do auxílio gás neste mês, que retorna apenas em abril.

Adicionais do programa, que beneficiam famílias com crianças, adolescentes, gestantes e nutrizes, serão mantidos, proporcionando suporte adicional na alimentação, educação e saúde. Os beneficiários podem consultar os valores e organizar suas finanças acessando os canais oficiais da Caixa Econômica Federal e do portal do Bolsa Família.

Confira abaixo as datas específicas de pagamento do Bolsa Família para o mês de março, organizadas de acordo com o final do Número de Identificação Social (NIS) dos beneficiários:

NIS final 1: 15 de março NIS final 2: 18 de março NIS final 3: 19 de março NIS final 4: 20 de março NIS final 5: 21 de março NIS final 6: 22 de março NIS final 7: 25 de março NIS final 8: 26 de março NIS final 9: 27 de março NIS final 0: 28 de março

É importante que os beneficiários fiquem atentos a estas datas para planejar e organizar suas finanças com eficiência.

Saiba como receber o Bolsa Família

Para receber o Bolsa Família, é necessário estar inscrito no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal, o CadÚnico. As famílias que atendem aos critérios de elegibilidade – renda por pessoa de até R$ 178,00 e que estejam em situação de pobreza ou extrema pobreza – podem ser incluídas no programa.

Uma vez inscritas, o pagamento do benefício é feito mensalmente através da Caixa Econômica Federal. Os beneficiários podem sacar o valor utilizando o cartão Bolsa Família ou o Cartão Cidadão em caixas eletrônicos, casas lotéricas ou agências da Caixa. Além disso, o valor pode ser creditado diretamente em uma conta poupança social digital, acessível pelo aplicativo Caixa Tem, que permite a realização de compras, pagamento de contas e transferências.

É crucial manter os dados sempre atualizados no CadÚnico e acompanhar regularmente as informações sobre o programa para garantir a continuidade do recebimento do benefício.

