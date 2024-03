O que você precisa saber antes de permitir o filho ver o TikTok; atenção

Nos últimos anos, o TikTok emergiu como uma das plataformas digitais mais influentes entre jovens e adolescentes, transformando-se em um espaço central para expressão, entretenimento e socialização.

Essa popularidade sem precedentes trouxe consigo uma crescente preocupação por parte dos pais quanto à segurança online de seus filhos. Com um cenário digital em constante evolução, torna-se crucial implementar medidas efetivas para proteger os usuários mais jovens de conteúdos inapropriados e garantir uma experiência online segura e enriquecedora.

Parceria em prol da segurança: TikTok e SaferNet

Em resposta às preocupações dos pais, o TikTok, em colaboração com a ONG SaferNet, desenvolveu um guia abrangente destinado a auxiliar pais e responsáveis na orientação de seus filhos pelo ambiente digital. Este guia, detalhado e divulgado ao TechTudo, apresenta estratégias valiosas para otimizar a segurança e a privacidade na plataforma, demonstrando um compromisso conjunto em fomentar um espaço online mais seguro para os jovens.

A política do TikTok estabelece 13 anos como a idade mínima para a criação de uma conta, visando proteger os menores de conteúdos não adequados. No entanto, é comum que jovens tentem contornar essa regra.

É vital que os pais orientem seus filhos sobre a importância de seguir estas diretrizes e incentivem alternativas de entretenimento que sejam compatíveis com seu desenvolvimento.

Para usuários de 13 a 15 anos, o TikTok limita o envio e recebimento de mensagens diretas, estabelecendo um ambiente controlado. Aos de 16 a 17 anos, oferece a liberdade de ajustar quem pode enviá-las, promovendo uma experiência online segura.

Limitação no download de vídeos

A plataforma reforça a privacidade dos adolescentes ao limitar o download de seus vídeos, impedindo a disseminação de imagens sem consentimento. Contas de usuários entre 13 e 15 anos são configuradas como privadas e com downloads desabilitados, proporcionando uma camada extra de segurança.

Com contas automaticamente configuradas como privadas para usuários jovens, o TikTok assegura que apenas seguidores aprovados tenham acesso às postagens. Os pais têm a opção de ajustar as configurações de privacidade, personalizando quem pode interagir com o conteúdo dos menores.

Sincronização familiar e controle Parental

A funcionalidade de Sincronização Familiar permite um monitoramento eficaz do uso do aplicativo pelos filhos, oferecendo aos pais a possibilidade de ajustar o tempo de tela e restringir conteúdos. Este recurso enfatiza a importância do diálogo aberto sobre o consumo de conteúdo digital apropriado para cada idade.

Seguindo as orientações detalhadas neste guia, pais e responsáveis podem ficar mais tranquilos, conscientes de que estão tomando medidas proativas para assegurar uma navegação segura e responsável dos seus filhos no TikTok. Estas estratégias refletem o compromisso de criar um ambiente digital seguro, onde os jovens possam explorar, aprender e se expressar de maneira protegida.

