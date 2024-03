NOVO BOLETO começa a competir com PIX em março

Em um movimento para revitalizar a forma como os brasileiros lidam com pagamentos, o boleto bancário ganha uma atualização crucial em março.

Esta novidade promete acelerar significativamente a compensação de pagamentos, colocando o tradicional boleto em direta competição com o Pix.

Assim sendo, saiba o que pode acontecer com o sistema de pagamento instantâneo que transformou o cenário financeiro nacional desde o seu lançamento.

Em março, o boleto bancário ganha agilidade para rivalizar com o Pix. Aceleração nos pagamentos amplia opções de transação para compradores e vendedores. (Foto: Divulgação).

O que muda com a nova atualização do boleto?

Em princípio, a partir de agora, a espera de até três dias para a compensação de boletos torna-se coisa do passado.

A Febraban anunciou que os pagamentos via boleto serão processados muito mais rapidamente, uma mudança que estava prevista para janeiro mas foi adiada para março devido à complexidade do projeto.

Esta aceleração no processamento visa não apenas melhorar a experiência de pagamento para os consumidores mas também colocar o boleto em pé de igualdade com o Pix em termos de eficiência e praticidade.

Por que essa mudança é importante?

A atualização é vista como uma manobra estratégica para manter o boleto relevante em um mercado cada vez mais dominado pelo Pix.

Especialistas, como Bruno Samora da Matera, veem essa evolução como vital para a sobrevivência do boleto, proporcionando a ele a capacidade de competir de forma mais efetiva.

lém disso, o e-commerce, um setor que viu o Pix superar rapidamente o boleto como forma de pagamento preferencial, deve se beneficiar enormemente dessa aceleração, oferecendo aos consumidores mais opções de pagamento instantâneo.

O boleto bancário está com os dias contados?

Apesar do otimismo em torno das atualizações, alguns profissionais do setor, como José Antonio Praxedes da MultiCrédito, acreditam que o boleto pode estar vivendo seus últimos momentos de glória.

A longo prazo, a conveniência e o custo mais baixo do Pix podem render o boleto obsoleto. No entanto, ainda é cedo para determinar o desfecho definitivo do boleto, especialmente considerando sua prevalência em pagamentos de contas de consumo.

Uma nova era para o boleto bancário

A reformulação do boleto representa mais do que uma simples atualização; é um passo significativo para a modernização do sistema financeiro brasileiro.

Ao se adaptar às demandas de uma sociedade que valoriza a rapidez e a eficiência, o boleto bancário não apenas sobrevive mas também se estabelece como uma alternativa competitiva ao Pix.

Ainda assim, o futuro do boleto, frente ao avanço tecnológico constante e à preferência crescente pelo Pix, permanece uma questão em aberto.

O que é certo, porém, é que os consumidores saem ganhando com mais opções para realizar pagamentos de maneira rápida e segura.

