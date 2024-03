Em uma ação inédita, a Serasa, em colaboração com o Ministério da Fazenda e os Correios, anuncia um mutirão emergencial dedicado à renegociação de dívidas, marcando uma resposta direta ao crescente índice de inadimplência no Brasil.

A partir de 4 de março, consumidores de todo o país serão beneficiados com a oportunidade de acessar condições especiais para quitar suas dívidas, tanto digitalmente quanto por meio de canais físicos.

Aviso NOVO mutirão para tirar o nome sujo da Serasa é anunciado | Foto: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

Serviço presencial de renegociação em São Paulo

O Palácio dos Correios, localizado no Centro Histórico de São Paulo, será o ponto de atendimento presencial para a renegociação de dívidas, fruto da parceria com os Correios. Esta iniciativa proporciona aos moradores da região metropolitana de São Paulo a possibilidade de negociar suas dívidas pessoalmente ao longo de março, sem incorrer em custos adicionais.

Impacto na economia brasileira

Esta iniciativa visa não apenas facilitar a regularização das pendências financeiras da população mas também estimular a recuperação econômica do país. Fabiano Silva dos Santos, Presidente dos Correios, enfatiza o papel crucial desta colaboração: “Ao unirmos forças com o Ministério da Fazenda e a Serasa, abrimos caminho para que mais brasileiros tenham acesso a soluções efetivas de redução do endividamento, contribuindo assim para a diminuição da inadimplência e o fortalecimento da economia nacional”.

MegaFeirão Serasa e programa Desenrola

Pedro Dias Lopes, Vice-Presidente da Serasa, destaca o caráter inovador da ação, que conta com a participação de mais de 700 empresas parceiras, incluindo bancos, varejistas, operadoras de telecomunicações, securitizadoras, e empresas de serviços básicos.

A iniciativa disponibiliza mais de 550 milhões de ofertas, com descontos que podem chegar a 96% através do Programa Desenrola, representando uma oportunidade sem precedentes de negociação para os consumidores.

Acessibilidade digital e física

Além da possibilidade de negociação presencial, a Serasa oferece canais digitais facilitados para que consumidores de todo o Brasil possam aproveitar as ofertas do MegaFeirão Serasa e Desenrola até o final de março.

É possível acessar essas oportunidades através do site da Serasa, de seu aplicativo disponível no Google Play e na App Store, ou pelo WhatsApp. Adicionalmente, as agências dos Correios em todo o país funcionarão como pontos de apoio para a regularização de débitos, com uma taxa simbólica de R$ 4,20.

Comprometida com a transformação do acesso ao crédito no Brasil, a Serasa busca revolucionar a saúde financeira da população através de um ecossistema abrangente de produtos e serviços digitais.

Esta iniciativa de renegociação de dívidas é mais um passo importante em direção ao cumprimento dessa missão, oferecendo aos brasileiros as ferramentas necessárias para uma gestão financeira mais saudável e sustentável.

