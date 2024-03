Os 21 milhões de beneficiários do Bolsa Família devem ficar alertas, pois o Governo Federal divulgou uma informação crucial através do aplicativo do programa, acessível tanto para Android quanto para iOS.

Esta atualização esclarece quem está apto a receber o benefício neste mês de março e quem, por outro lado, não se qualifica para o auxílio. Se você é beneficiário, é essencial consultar o aplicativo para verificar o status do seu benefício.

CPF na lista de bloqueio do Bolsa Família: veja se você está nela | Foto: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

Estes brasileiros serão bloqueados do Bolsa Família

Para permanecer elegível às parcelas mensais do Bolsa Família, é vital manter as informações atualizadas no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico) e aderir às diretrizes do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS), que administra o programa.

Os beneficiários que não cumprirem com os critérios de elegibilidade terão o benefício pausado em março. As regras do Bolsa Família são centradas em promover cuidados com saúde e educação, encorajando os beneficiários a manterem um acompanhamento nutricional de crianças menores de sete anos, acompanhamento pré-natal para gestantes, a atualização das vacinas conforme o calendário nacional e a frequência escolar mínima de crianças e adolescentes entre quatro e 17 anos.

Fique atento a estes detalhes

Se você não atender a uma ou mais dessas exigências ou se seu CadÚnico não foi atualizado nos últimos dois anos, é necessário dirigir-se a um CRAS ou ao setor responsável na prefeitura de sua localidade para regularizar sua situação.

Documentos como CPF, CNH, certidão de nascimento ou casamento, título de eleitor e comprovantes de residência e renda são necessários para a atualização.

Os pagamentos de março seguirão conforme o último dígito do Número de Identificação Social (NIS) de cada beneficiário. As datas são distribuídas ao longo do mês, começando no dia 15 para aqueles cujo NIS termina em 1, seguindo até o dia 28 para os que têm o NIS terminado em 0.

Mantenha-se informado e em dia com as obrigações para garantir o recebimento do seu benefício do Bolsa Família, verificando as datas de pagamento e assegurando que todas as condições de elegibilidade sejam atendidas.

É possível pedir consignado do Bolsa Família?

Atualmente, surge uma questão relevante para os beneficiários do Bolsa Família: é possível solicitar um empréstimo consignado vinculado a este programa de assistência social? A resposta reside na compreensão da natureza e das políticas do programa Bolsa Família, bem como nas regulamentações que regem os empréstimos consignados no Brasil.

O Bolsa Família, sendo um programa de transferência de renda do Governo Federal, tem como objetivo principal prover um apoio financeiro às famílias em situação de pobreza e extrema pobreza, visando garantir a elas o direito à alimentação e o acesso à educação e à saúde. Em razão de seu caráter assistencial e da instabilidade inerente à condição financeira dos beneficiários, o programa não foi desenhado para servir como garantia para empréstimos consignados.

Empréstimos consignados, por sua natureza, requerem uma fonte de renda estável para a retenção direta das parcelas do salário ou benefício do tomador do empréstimo. Considerando que o Bolsa Família busca atender às necessidades básicas imediatas das famílias beneficiárias e que a estabilidade financeira pode variar significativamente entre elas, o programa não se enquadra nos critérios convencionais exigidos para a concessão de empréstimos consignados.

Portanto, embora a busca por apoio financeiro adicional seja compreensível, é importante que os beneficiários do Bolsa Família explorem alternativas seguras e adequadas às suas circunstâncias, sem comprometer o auxílio essencial recebido pelo programa.

