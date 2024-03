Instagram e Facebook caíram, agora é a vez do WhatsApp?

Usuários das populares plataformas de mídia social Instagram e Facebook, ambas pertencentes à empresa Meta, relataram problemas significativos de acesso nas últimas horas. Com mensagens de erro e lentidão notável no carregamento de conteúdo, muitos estão se perguntando se o WhatsApp, outro gigante do portfólio da Meta, também enfrentará problemas semelhantes.

A instabilidade nas redes sociais causou um aumento repentino nas buscas do Google sobre o tema, sinalizando a extensão da preocupação dos usuários em todo o mundo.

Usuários relatam problemas no Instagram e Facebook: Descubra o que aconteceu e se o WhatsApp está em risco. Leia as últimas notícias! (Foto: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br)

Falhas Técnicas Afetam Instagram e Facebook

As falhas começaram por volta das 12h desta terça-feira, conforme registrado pelo Downdetector, um site conhecido por monitorar quedas de serviços online.

No caso do Instagram, observou-se um pico de mais de 14 milhões de registros de problemas em um curto espaço de tempo. Embora os problemas sejam mais evidentes nas versões móveis das redes sociais, usuários da versão web também relataram dificuldades.

Com relatos de problemas até mesmo no WhatsApp, Facebook Messenger e Threads, crescem as especulações sobre uma possível falha generalizada nos servidores da Meta.

Comunicado Oficial da Meta e Repercussão Global

Endy Stone, Head de Comunicação da Meta, reconheceu a situação via Twitter, afirmando que a empresa estava ciente dos problemas e trabalhando para solucioná-los. Posteriormente, confirmou que a causa da instabilidade foi um problema técnico, já resolvido, pedindo desculpas pelos inconvenientes causados.

A falha não se limitou apenas a uma região, atingindo vários países nas Américas, Europa e Ásia. Especialistas acreditam que a causa possa estar relacionada a erros em servidores, que também afetaram outros serviços como Google Play Store e YouTube.

Diante dessas interrupções, usuários recorreram a plataformas como Twitter para expressar suas frustrações e procurar informações atualizadas.

Conheça alternativas ao WhatsApp

Em meio a instabilidades e possíveis quedas em plataformas populares como o WhatsApp, muitos usuários começam a buscar aplicativos alternativos para manter suas comunicações essenciais. Alternativas ao WhatsApp incluem o Telegram, conhecido por seus recursos avançados de segurança e privacidade, além de sua capacidade de suportar grandes grupos e canais públicos.

Outra opção crescente é o Signal, que se destaca por sua abordagem focada na privacidade, com criptografia de ponta a ponta em todas as conversas, semelhante ao WhatsApp, mas com a garantia de não coletar dados dos usuários.

Esses aplicativos não só oferecem funções de mensagens e chamadas de voz e vídeo, mas também apresentam recursos exclusivos como mensagens que se autodestroem e opções de personalização mais amplas, atraindo usuários que buscam mais controle sobre suas interações digitais.

Além do Telegram e do Signal, existem outras alternativas interessantes como o Viber e o WeChat, que são amplamente utilizados em diferentes regiões do mundo. O Viber oferece recursos semelhantes ao WhatsApp, mas com adições como adesivos e a possibilidade de comprar créditos para fazer chamadas para telefones fixos.

O WeChat, por outro lado, é mais do que um aplicativo de mensagens, funcionando como uma plataforma multifuncional que combina redes sociais, pagamentos e até mesmo serviços governamentais em alguns países.

Essa diversidade de opções mostra que há um vasto universo de aplicativos além do WhatsApp, cada um com seus próprios pontos fortes e particularidades, permitindo aos usuários escolher a ferramenta que melhor atenda às suas necessidades de comunicação, privacidade e funcionalidade.

