O 13º salário do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), destinado a aposentados e pensionistas, é um dos momentos mais aguardados do ano para milhões de brasileiros. Este benefício, que abrange aposentadorias, pensões por morte, auxílios-doença, acidentes e reclusão, é tradicionalmente pago no segundo semestre, especificamente entre agosto e novembro.

INSS: 13º pagamento antes da hora para aposentados e pensionistas? Entenda | Foto: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

Antecipações durante a pandemia

Nos últimos anos, em resposta às necessidades financeiras exacerbadas pela pandemia de Covid-19, o governo adotou a prática de antecipar este pagamento para o primeiro semestre, medida que se estendeu de 2020 a 2023.

Notavelmente, em 2023, a gestão do presidente Luiz Inácio Lula da Silva manteve essa tendência, liberando os pagamentos em maio e junho, o que representou um importante estímulo econômico, beneficiando mais de 32,5 milhões de brasileiros e movimentando aproximadamente R$ 62,6 bilhões na economia do país.

Retomada do calendário tradicional em 2024

Para o ano de 2024, está prevista a volta ao calendário regular de pagamentos do 13º salário pelo INSS, com a distribuição das parcelas retomando seu período habitual no final do segundo semestre. Os beneficiários que já recebiam suas aposentadorias em janeiro do ano respectivo terão direito à primeira parcela, correspondente a 50% do valor do benefício, enquanto a segunda parcela será ajustada com possíveis descontos do Imposto de Renda.

Reajustes previstos

Com relação aos valores, os beneficiários do salário mínimo podem esperar um aumento para R$ 1.412, refletindo um reajuste de 8,4% em comparação ao ano anterior. Para aqueles que recebem valores acima do mínimo, um ajuste de 3,71% é previsto, elevando o teto da Previdência Social para R$ 7.786,01.

Veja mais sobre: Como contratar empréstimo negativado dando o celular na GARANTIA

Possibilidade de nova antecipação

Embora o retorno ao calendário pré-pandêmico esteja planejado, a possibilidade de uma nova antecipação do 13º salário pelo INSS não é descartada. Fatores como o cenário econômico atual e o andamento da pandemia de Covid-19 podem influenciar decisões futuras a este respeito.

Discussões sobre exclusões

Vale ressaltar que os beneficiários de assistência social, como os do Benefício de Prestação Continuada (BPC), não têm direito ao 13º salário, apesar de haver debates governamentais a respeito. A antecipação do 13º tem servido como estratégia para dinamizar a economia e oferecer suporte financeiro aos beneficiários em momentos de crise.

Expectativas dos beneficiários

Atualmente, enquanto o INSS planeja seguir o cronograma estabelecido, os beneficiários permanecem atentos a qualquer novidade que possa favorecer suas condições financeiras no decorrer do ano. A esperança de flexibilidade e apoio financeiro adicional é uma constante, especialmente em tempos de incerteza econômica.

Em resumo, o 13º salário do INSS em 2024 é cercado por expectativas de reajustes, possíveis antecipações e discussões sobre inclusões, representando um ponto de atenção tanto para o governo quanto para os milhões de aposentados e pensionistas em todo o país.

Veja mais sobre: Caixa Tem começa a liberar empréstimo para quem tem pequeno negócio