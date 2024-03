O Instagram, reconhecido como uma das gigantes das redes sociais globais, está se preparando para revolucionar a experiência dos usuários com o lançamento de cinco funcionalidades inéditas.

Anunciadas pela Meta, conglomerado que também abrange o Facebook, essas inovações estão previstas para serem implementadas ao longo deste ano, reafirmando o compromisso do Instagram em se manter na vanguarda do dinâmico mercado de mídias sociais ao proporcionar aos seus usuários maior versatilidade e autonomia em sua navegação pela plataforma.

Instagram CONFIRMA 5 novas funções | Foto: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

Principais atualizações do Instagram

Entre as novidades mais antecipadas está a opção de editar mensagens já enviadas nas conversas diretas, eliminando a preocupação com erros de digitação e permitindo ajustes no conteúdo post-envio para uma comunicação mais clara e sem equívocos.

Adicionalmente, o recurso de fixar conversas no topo da lista de mensagens diretas promete ser um grande aliado na organização do usuário, facilitando o acesso imediato a diálogos de maior importância ou frequência.

No quesito privacidade, a nova funcionalidade que permite desativar as confirmações de leitura nas mensagens diretas oferecerá aos usuários a liberdade de escolher se desejam ou não revelar o momento da leitura das mensagens, proporcionando um controle mais fino sobre a privacidade das interações.

Fique atento a estas novidades

Uma novidade prática é a introdução de um recurso para salvar stickers favoritos, otimizando o uso desses elementos gráficos nas conversas ao garantir rápido acesso aos favoritos dos usuários, enriquecendo as trocas de mensagens com mais expressividade e diversão.

Por fim, a expansão no catálogo de temas para personalização das conversas diretas permitirá aos usuários refinar ainda mais a estética de seus diálogos na plataforma, com uma gama variada de opções temáticas à disposição para alinhar a interface de conversação ao gosto pessoal de cada um.

Essas atualizações sublinham a estratégia contínua do Instagram de enriquecer e personalizar a experiência do usuário, ao mesmo tempo que respondem às demandas por maior controle e privacidade. Com esses aprimoramentos, o Instagram não apenas se propõe a manter sua relevância em meio às rápidas evoluções do setor, mas também a fortalecer sua conexão com a base de usuários, incentivando uma interação mais engajada e personalizada na plataforma.

Como atualizar o Instagram corretamente?

Para garantir que você esteja utilizando a versão mais recente do Instagram e aproveitando todas as suas funcionalidades, é essencial atualizar o aplicativo corretamente. Primeiramente, acesse a loja de aplicativos de seu dispositivo móvel – a App Store para usuários de iOS ou a Google Play Store para aqueles com dispositivos Android.

Na barra de pesquisa, digite “Instagram” para localizar o aplicativo. Ao encontrar, verifique se há um botão que diz “Atualizar” ao lado do nome do aplicativo. Caso este botão esteja visível, isso indica que uma nova versão está disponível.

Toque em “Atualizar” para iniciar o processo de instalação da versão mais recente. Aguarde até que a atualização seja concluída; o tempo necessário pode variar de acordo com a velocidade da sua conexão de internet.

Após a atualização, abra o Instagram para explorar as novidades e melhorias adicionadas. Manter seu aplicativo atualizado é crucial para uma experiência segura e otimizada na plataforma.

