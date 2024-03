Para aqueles interessados em enriquecer seus emojis com um toque especial de charme, tanto em dispositivos Android quanto em iPhones (iOS), a tendência dos emojis coquette, inspirada na estética coquette que conquistou as redes sociais, oferece uma opção encantadora.

Esta estética, que enfatiza a feminilidade, o romance, e cores suaves, e evoca um estilo reminiscente da realeza com o laço como seu ícone distintivo, já acumulou mais de 18 bilhões de visualizações no TikTok. A seguir, apresentamos um guia detalhado para adicionar lacinhos aos seus emojis e mergulhar nessa tendência.

O que são e como fazer “emojis coquette” no Android e iOS | Foto: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

Para usuários de android:

Instalação do Teclado: Comece baixando o “Gboard, o teclado do Google”, disponível na Google Play Store. Seleção do Emoji: Ao redigir uma mensagem, toque no ícone de emoji do Gboard, localizado próximo à barra de espaço. Busque pelo emoji que represente o lacinho. Combinação de Emojis: Explore as opções para encontrar um emoji que harmonize com o lacinho. Envio do Emoji Personalizado: Escolha o emoji preferido, que será enviado como uma figurinha adornada com o lacinho.

Para usuários de iPhone:

Localizando o Ícone: Acesse o site emojicombos.com para encontrar e copiar o ícone do lacinho coquete. Utilize a opção “Copy”. Configurações do Teclado: No seu iPhone, navegue até “Ajustes” > “Geral”. Ajuste de Teclado: Selecione “Teclado” e, em seguida, “Substituição de Texto”. Criando Substituições: Haverá uma opção para adicionar novas substituições de texto. Toque no símbolo de “+” e cole o ícone do lacinho copiado no campo “Frase”. Defina “lacinho” como seu atalho no campo correspondente. Uso Prático: Ao digitar “lacinho” em uma mensagem, o ícone do laço será inserido automaticamente em seu emoji.

Este guia simplificado facilita a incorporação do charme coquette aos seus emojis, permitindo que você participe desta tendência estética com facilidade. Seja em dispositivos Android ou iOS, personalizar seus emojis com lacinhos é uma maneira divertida e criativa de adicionar um toque feminino e elegante às suas conversas digitais.

Como atualizar o WhatsApp corretamente?

Para manter o WhatsApp atualizado e usufruir das últimas funcionalidades e melhorias de segurança, é essencial seguir um processo simples, válido tanto para usuários de dispositivos Android quanto para aqueles com iPhone (iOS).

Primeiramente, acesse a loja de aplicativos correspondente ao seu dispositivo: Google Play Store para Android ou App Store para iOS. Na barra de pesquisa dessas plataformas, digite “WhatsApp” para localizar o aplicativo. Se houver uma atualização disponível, você encontrará um botão “Atualizar” ao lado do nome do aplicativo. Toque neste botão para iniciar o processo de atualização.

Aguarde até que a atualização seja completada; este período pode variar conforme a velocidade da sua conexão de internet. Ao concluir, seu WhatsApp estará atualizado com a versão mais recente. Essa prática não só garante acesso a novas funcionalidades mas também reforça a segurança da sua comunicação.

