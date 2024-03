A inovação chega ao documento mais fundamental dos cidadãos brasileiros com o lançamento do RG-Brasil, uma versão atualizada do Registro Geral. Este novo documento, incorporando avanços significativos em segurança e tecnologia, promete transformar a forma como a identidade é verificada e utilizada no país.

Com a introdução de um chip de segurança e elementos visuais inovadores, o RG-Brasil não apenas fortalece a proteção contra fraudes, mas também facilita a vida dos cidadãos, especialmente dos idosos, ao proporcionar um documento com validade vitalícia para quem tem 60 anos ou mais.

Idosos com RG na lista e com mais de 60 anos comemoram no Brasil | Foto: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

Características inovadoras do RG Brasil

O RG-Brasil distingue-se pela inclusão de um chip de segurança, elemento comum em cartões de crédito, que armazena de forma segura os dados pessoais do titular. Além disso, características como marcas d’água, hologramas e tinta invisível compõem os novos elementos de segurança, tornando o documento praticamente à prova de falsificações.

Essas inovações visam não apenas aumentar a segurança, mas também aprimorar a funcionalidade do documento em diversos serviços e situações.

Disponibilidade e solicitação

A distribuição do RG-Brasil já começou em vários estados e municípios, com São Paulo e o Distrito Federal entre os primeiros a adotá-lo. Para os residentes em locais onde o novo RG já está disponível, o processo de solicitação envolve a apresentação de documentos de identificação e comprovante de residência, podendo ser necessário o agendamento prévio. Este processo é simplificado e visa garantir que todos os cidadãos possam obter o novo documento com eficiência.

Vantagens do novo modelo

Entre as diversas vantagens do RG-Brasil, destacam-se a maior segurança e a dificuldade de falsificação, devido aos recursos tecnológicos avançados. A integração com outros sistemas é facilitada pelo chip de segurança, ampliando as funcionalidades do documento em serviços financeiros, governamentais e até em viagens.

O design moderno e funcional do novo RG melhora a legibilidade e o manuseio do documento, enquanto a agilidade no atendimento é potencializada pela tecnologia empregada, prometendo um processo de emissão e validação mais rápido e eficaz.

Validade e benefícios para idosos

Uma mudança significativa trazida pelo RG-Brasil é a validade diferenciada, que varia conforme a idade do titular. Para crianças até 11 anos, o documento tem validade de cinco anos; para aqueles entre 12 e 59 anos, a validade estende-se por dez anos.

Notavelmente, para os cidadãos a partir dos 60 anos, o RG-Brasil é válido por toda a vida, eliminando a necessidade de renovações frequentes. Esta medida é particularmente benéfica para os idosos, proporcionando-lhes maior comodidade e segurança, ao garantir que possam contar com um documento válido permanentemente.

A introdução do RG-Brasil marca um avanço significativo na maneira como a identidade dos cidadãos é gerenciada e protegida. Com suas inovações em segurança e tecnologia, este novo documento promete não apenas reforçar a proteção contra fraudes e falsificações, mas também simplificar a vida dos brasileiros, oferecendo um documento moderno, funcional e, para os idosos, com a conveniência da validade vitalícia.

A adoção do RG-Brasil é um passo importante na modernização dos documentos de identificação no Brasil, alinhando o país com padrões internacionais de segurança e funcionalidade.

