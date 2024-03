Para os beneficiários do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), manter-se atualizado sobre as datas de pagamento é essencial para assegurar o recebimento dos benefícios sem contratempos.

No decorrer de 2024, espera-se que aproximadamente 39 milhões de pessoas recebam seus pagamentos, com o início dos depósitos programado para 22 de março, abrangendo tanto aposentadorias quanto outros benefícios previdenciários.

Pagamento INSS antes da hora em março; veja as datas | Foto: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

Consultando as datas de pagamento

As datas específicas para o pagamento dos benefícios variam conforme o valor recebido pelo beneficiário. Para aqueles cujos benefícios não ultrapassam um salário mínimo, as datas de pagamento diferem das estabelecidas para benefícios com valores superiores.

A definição da data exata depende do último número antes do dígito verificador no cartão de benefício, ignorando-se qualquer traço. Por exemplo, um número de benefício que termine em 123456789-0 tem o 9 como referência para a definição da data de pagamento.

Veja mais sobre: Aposentados há mais de 10 anos do INSS perderão direito de receber pagamento?

Calendário de pagamentos para março

As datas de pagamento para beneficiários que recebem até um salário mínimo começam em 22 de março e seguem uma sequência que atende a todos os finais de números de benefício até o início de abril. Já para aqueles que recebem valores acima do salário mínimo, o calendário de pagamentos é agrupado de forma que beneficiários com finais de números 1 e 6, por exemplo, recebam no mesmo dia, começando também em abril.

Acesso ao extrato do INSS

O extrato de pagamento do INSS é acessível através do aplicativo Meu INSS ou pelo site oficial, necessitando apenas do login na conta Gov.br. Esta ferramenta digital facilita a vida do beneficiário ao permitir não apenas a consulta de datas de pagamento e valores a serem recebidos, mas também ao oferecer opções de agendamento de perícias, atualização de dados pessoais, entre outros serviços essenciais.

Dicas Importantes

Sempre verifique suas informações de pagamento e extrato através dos canais oficiais do INSS para evitar golpes.

Em caso de dúvidas ou necessidade de assistência, os canais de atendimento do INSS estão à disposição para oferecer suporte.

Manter seus dados cadastrais atualizados junto ao INSS é crucial para evitar atrasos ou problemas no recebimento dos benefícios.

Com essas informações em mãos, os beneficiários do INSS podem se organizar melhor financeiramente, garantindo que todos os direitos previdenciários sejam devidamente aproveitados.

Ficar atento ao calendário de pagamentos e utilizar os recursos digitais disponibilizados pelo INSS são práticas que contribuem significativamente para a tranquilidade e segurança dos beneficiários.

Veja mais sobre: Cuidado para NÃO DAR de troco: moeda de 1 REAL valo 8.000x mais