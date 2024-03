O Banco do Brasil (BB), reconhecido como uma das principais instituições financeiras do Brasil, anunciou recentemente uma medida que promete facilitar o planejamento financeiro de seus clientes.

A iniciativa consiste na possibilidade de antecipação do 13º salário ainda no início deste ano, beneficiando correntistas que têm seus salários, aposentadorias ou pensões depositados diretamente pelo banco.

13º salário no Banco do Brasil quando pode adiantar | Foto: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

Detalhes da proposta de antecipação

Essa oferta é direcionada a clientes do Banco do Brasil com conta corrente ativa, que recebem seus proventos — seja de salário, aposentadoria ou pensão — por meio da instituição. A proposta tem o objetivo de oferecer uma ferramenta adicional para o gerenciamento financeiro, permitindo que os clientes enfrentem com mais serenidade períodos de maior demanda financeira.

Como funciona o benefício?

Para acessar esse benefício, os correntistas devem ter disponibilidade de limite de crédito e assinar o Contrato de Adesão às Cláusulas Gerais do Crédito Direto ao Consumidor (CDC). A liberação do crédito pode ocorrer em qualquer momento, permitindo a antecipação de valores de até R$ 20.000,00.

Os clientes podem optar pela antecipação integral do 13º salário em uma única parcela ou escolher uma modalidade diluída ao longo do contrato. Essa flexibilidade permite que a antecipação se ajuste às diferentes necessidades e realidades financeiras dos correntistas.

Quanto aos juros, estes variam entre 2,86% ao mês (com um Custo Efetivo Total – CET de 44,71% ao ano) e 5,68% ao mês (CET de 98,47% ao ano), dependendo da aprovação de crédito e das condições de mercado.

Veja mais sobre: Nubank garante saque maior de R$ 555,55; como receber? Aprenda

E os aposentados e pensionistas do INSS?

Até o momento, o Governo Federal não anunciou oficialmente a antecipação do 13º salário para aposentados e pensionistas do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) em 2024. No entanto, essa tem sido uma prática recorrente nos últimos anos, o que gera uma expectativa positiva para sua continuidade.

Impacto da medida para os clientes

A antecipação do 13º salário pelo Banco do Brasil representa um avanço significativo no compromisso da instituição em prover soluções financeiras adaptadas às necessidades de seus clientes. Essa medida é particularmente valiosa para famílias que precisam desse recurso com antecedência para planejamento financeiro, cobertura de despesas imprevistas ou mesmo para aproveitar oportunidades específicas de investimento ou consumo.

O Banco do Brasil reforça, com essa ação, seu propósito de promover a inclusão financeira e oferecer produtos e serviços que contribuam para a comodidade, segurança e bem-estar financeiro de seus correntistas. Assim, a antecipação do 13º salário se alinha à missão da instituição de fomentar a mobilidade financeira e o desenvolvimento econômico dos brasileiros.

Veja mais sobre: Nubank libera rodada de Pix para CPFs da lista terminados em 0, 2, 3, 1, 6, 5, 4, 8, 7, 9