À medida que o Dia do Consumidor, marcado para 15 de março, se aproxima, observa-se uma tendência de aumento nos gastos por parte dos brasileiros. Uma pesquisa realizada pela Méliuz, empresa especializada em cashback e serviços financeiros, oferece insights valiosos sobre as intenções de compra dos consumidores para essa data comemorativa.

Os resultados indicam que a maioria dos usuários planeja gastar, em média, R$ 300, sinalizando um acréscimo significativo em comparação com o ano anterior.

Dia do Consumidor brasileiros devem gastar R$ 300 em média; por quê | Imagem de Gerd Altmann por Pixabay

Méliuz revela tendências de consumo para o Dia do Consumidor

A pesquisa conduzida pela Méliuz destaca uma disposição crescente dos consumidores em investir mais em suas compras durante o Dia do Consumidor deste ano. Esse aumento nos gastos reflete uma mudança notável em relação ao ano passado, quando apenas 45% dos entrevistados manifestaram a intenção de desembolsar um valor similar.

Preferência pelo cartão de crédito

Um dos achados mais relevantes do estudo é a preferência marcante pelo uso do cartão de crédito, com aproximadamente 80% dos participantes optando por essa modalidade de pagamento. Dentre estes, 66,7% consideram o parcelamento sem juros um fator decisivo em suas decisões de compra, corroborando dados da Associação Brasileira das Empresas de Cartões de Crédito e Serviços (Abecs), que apontam para a popularidade contínua do cartão de crédito entre os consumidores.

Além disso, a pesquisa revela que os consumidores estão se planejando com antecedência para as promoções do Dia do Consumidor. Cerca de 78% dos entrevistados expressaram o desejo de antecipar suas compras para evitar possíveis desabastecimentos, enquanto um grupo menor, representando 10%, acredita nas vantagens das ofertas pós-evento, especialmente durante as “queimas de estoque”.

E-commerce como canal preferido e fatores decisivos na compra

O e-commerce se consolida como a via preferencial para a realização das compras, atraindo 88% dos consumidores. Além dos preços atrativos, elementos como o frete grátis e a oferta de cashback são destacados como determinantes para a finalização de compras online.

Produtos em destaque

A análise das categorias de produtos mais desejadas pelos consumidores revelou que acessórios e calçados lideram as preferências, com 42,6% da intenção de compra. Roupas e eletrodomésticos/eletroportáteis vêm logo em seguida, ambos com 41,1% da preferência, enquanto itens de eletrônicos e informática também figuram entre os favoritos, com 37,9% das intenções.

Realizada entre os dias 24 e 30 de janeiro, a pesquisa da Méliuz contou com a participação de 888 respondentes, apresentando uma margem de erro estimada em 3% e um grau de confiança de 95%.

Os dados coletados não apenas refletem o otimismo dos consumidores em relação ao Dia do Consumidor, mas também oferecem um panorama das estratégias de compra e das preferências que moldarão o comportamento do consumidor nesta data significativa.

